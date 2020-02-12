Lider Sivasspor karın tadını çıkardı

Sivasspor bugün yaptığı antrenmanın ardından yarın Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlarken, kırmızı-beyazlı ekip idmanın ardından karın tadını çıkararak kar topu oynadı. Karın üzerinde çeşitli hareketler yapan sporcular bol bol fotoğraf çektirdi ve kar topu savaşı yaptılar. Kırmızı-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğraflar ise taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Sivasspor-Antalyaspor maçı öncesi Sivas'a gelmeyen çalışan Antalyaspor kafilesi, hava koşulları nedeniyle şehre inemedi.

Antalyaspor uçağı Sivas'a inemedi

Sivasspor'la Antalyaspor'un karşılaşacağı maç öncesi şanssız bir olay yaşandı. Antalyaspor'u taşıyan uçak, Sivas'a inemedi.

Mecburi olarak Kayseri'ye iniş yapan kafilenin karayoluyla Sivas'a gelmesi bekleniyor.

Yarın akşam 19:15'te oynanacak maçın ertelenme ihtimali de var.

İHA