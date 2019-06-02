Liderler bayrama İstanbul’dalar

Türkiye Ramazan Bayramı’nı karşılamaya hazırlanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bayramı İstanbul’da, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Ankara’da karşılayacak.

- Kılıçdaroğlu’nun da bayramı İstanbul’da karşılaması bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun çeşitli bayramlaşma programlarına katılması planlanıyor.

- Ankara’da olan Bahçeli, bayramın birinci günü bayram namazının ardından MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret edecek, ikinci günü parti genel merkezinde bayramlaşma programına katılacak.

- Akşener de bayramı ailesiyle İstanbul’da karşılayacak. Aynı gün İzmit’te aile büyüklerinin mezarını ziyaret edecek Akşener, ikinci gün partisinin genel merkezindeki, üçüncü gün de İstanbul İl Başkanlığı’ndaki bayramlaşma programlarına katılacak.

- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bayramda Ankara’da olacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bayramı Ankara’da karşılayacak. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise bayramda memleketi Afyonkarahisar’da olacak.

- DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, bayramı memleketi Aydın’da karşılayacak. Aksakal, bayramın ikinci günü Ankara’ya gelerek parti genel merkezinde bayramlaşma törenine katılacak. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de bayramı İstanbul’da geçirecek.

BİNALİ YILDIRIM DA İSTANBUL'DA

- AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım’ın bayramda İstanbul’da olacağı bildirildi. Yıldırım, bayram boyunca vatandaşlarla bir araya gelecek, çeşitli programlara katılacak.

- CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu ise, ilk gününü İstanbul’da geçireceği bayramı ağırlıklı olarak Karadeniz gezisine ayırdı. İmamoğlu, bayramın ikinci günü Trabzon, Giresin ve Ordu’da vatandaşlarla bir araya gelecek. (Milliyet)