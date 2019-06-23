İstanbullular bugün Büyükşehir Belediye Başkanı’nı seçmek için sandık başına gidiyor. İstanbul’da oy verme işlemleri saat 08:00’de başladı. Peki, Liderler nerede oy kullanacak? İstanbul Belediye Başkanı adayları nerede oy kullanacak? İşte merak edilen soruların cevapları…

Tüm Türkiye’nin merakla beklediği İstanbul seçimlerinde oy kullanma işlemleri sabah saatleri itibariyle başladı. İstanbul’da 10 milyon 560 bin 963 seçmen oy vermek için sadıkların bulunduğu okullara gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu İstanbul Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullanacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, oyunu Üsküdar Sabri Artam Vakfı İlkokulunda kullanacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, oyunu Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kullanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulunda oy verecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Üsküdar Rasathane Ortaokulunda oyunu verecek.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Tuzla Aydınlı Mahallesi Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu-Ortaokulunda oyunu kullanacak.

Millet İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, oyunu Beylikdüzü Haldun Taner İlköğretim Okulunda verecek.