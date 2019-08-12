Liderliği kaptırmadı

Rapora göre; ocak-haziran döneminde Türkiye’nin ihracatı yüzde 2.2 artarken, otomotiv endüstrisinin toplam ihracatı yüzde 6.8 azaldı.

14 YILDIR İSTİKRAR

2019 yılının ilk altı ayında 15.3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv endüstrisi, toplam ihracat içerisinde yüzde 17.4 pay alarak ilk sıradaki yerini korumayı 14’üncü yılında da sürdürdü. Bu dönemde otomotiv ithalatı yüzde 49 azalırken, dış ticaret fazlası yüzde 60 artarak 8.7 milyar seviyesine yükseldi.

TİCARET FAZLASI VERİYOR

OSD raporuna göre; 2019 yılının ilk yarısında otomobil ihracatı yüzde 12 azaldı. Otomobil dış ticaret fazlası ise 2018 yılı ilk yarısına göre yüzde 60 artarak 4.6 milyar dolar seviyesine yükseldi. Raporda dikkat çeken bir diğer konu ise son 10 yıla ait dış ticaret verileri oldu. Son 10 yıllık verilere göre Türkiye otomotiv sektörü, 2011 ve 2015 yılları haricinde sürekli dış ticaret fazlası verdi. Sektörün son 10 yıllık dış ticaret fazlası ortalama 2.6 milyar dolar değerinde gerçekleşti.