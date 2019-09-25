Liderlik iletişiminde yeni bir kaynak
İstanbul Bilgi Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Yüksek Lisans Programı Direktörü Öğretim Üyesi Dr. Vehbi Görgülü’nün ‘Kurumsal liderlik ve risk yönetimi’ adlı kitabı çıktı
Liderlik vasfının doğuştan değil, eğitim ve tecrübeyle kazanılan bir değer olduğunu anlatan Görgülü, liderlik iletişiminin şirketlerin geleceği için belirleyici olduğunu vurguladı.
Görgülü, kitabını yazarken günümüz liderlerinin ve lider konumuna gelmeyi hedefleyen genç profesyonellerin ve öğrencilerin yararlanabileceği kapsamlı bir kaynak oluşturmayı hedeflediğini söyledi.