Liderlik iletişiminde yeni bir kaynak

Liderlik vasfının doğuştan değil, eğitim ve tecrübeyle kazanılan bir değer olduğunu anlatan Görgülü, liderlik iletişiminin şirketlerin geleceği için belirleyici olduğunu vurguladı.

Görgülü, kitabını yazarken günümüz liderlerinin ve lider konumuna gelmeyi hedefleyen genç profesyonellerin ve öğrencilerin yararlanabileceği kapsamlı bir kaynak oluşturmayı hedeflediğini söyledi.



