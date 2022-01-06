Egzersiz & Diyet Lifli gıdalar ömrü uzatıyor

Lifli gıdalar ömrü uzatıyor

Egzersiz & Diyet

Lifli gıdalar ömrü uzatıyor

Diyet için oldukça önemli olan lifli gıdalar, sadece formunuzu korumakla kalmıyor öte yandan ömrünüzü de uzatıyor. Teksas Üniversitesi'nde yapılan çalışmaya göre bol lifli gıdaları tüketen hastaların daha az lif tüketenlere kıyasla daha uzun yaşadıklarını belirtti.

06 Ocak 2022, Perşembe 18:10 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

TIBBİ Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, Teksas Üniversitesi'nde yapılan çalışmaya göre bol lifli gıdaları tüketen hastaların daha az lif tüketenlere kıyasla daha uzun yaşadıklarını belirtti. Prof. Dr. Coşkun, "Meyve, sebze ve baklagiller gibi lifli gıdaların bol tüketilmesinin kanser dışında hipertansiyon, kalp hastalıkları gibi birçok hastalıkta faydası olduğunu biliyorduk. Bu çalışma ile lifli gıdaların immunoterapi etkinliğini artırdığı ilk defa gösterilmiş oldu" dedi.

KABAK ÇEKİRDEĞİ ÇİNKO EKSİKLİĞİNE BİRE BİR

Özellikle tırnaklardaki beyaz lekeler ve çok sık soğuk algınlığı, çinko eksikliğinin işareti sayılıyor. Çinko bağışıklık sistemini destekleyerek kalp ve damar sağlığına iyi geliyor. Aynı zamanda uyku kalitesini de yükseltiyor. Bu durumda kabak çekirdeği ve nohutla çinko eksikliğini giderebilirsiniz. Aynı zamanda dana ve kuzu eti, tavuk ve mantar diğer çinko zengini besinler arasında.

YOĞURT SUYU KANI TEMİZLİYOR

YOĞURT kadar yoğurt suyunun da faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Aç karnına içilen yoğurt suyu kanı ve karaciğeri temizliyor. Dalaktaki tıkanıklıkları ve böbrek taşlarını eritmeye yardımcı olan yoğurt suyu aynı zamanda diyabet için de fayda sağlıyor. Yoğurt suyunun kalp sağlığına iyi geldiği ve cilt lekeleri için de bire bir olduğu biliniyor.

Yazarlarımızdan
Opr. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu
2022’nin en inatçı yağı nasıl gider?
Opr. Dr. Serdar Bora Bayraktaroğlu
Mehmet Coşkundeniz
İhanet sarmalı
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
2022 yılında burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
2022 yılına astrolojik bakış: 2022'de ayakta kalmak
Öner Döşer
Yasemin Candemir
Erkek modası 3 boyutlu evrene; Metaverse’e taşınıyor…
Yasemin Candemir
Gökçen Erdoğan
2022'ye cinsel hayatınızı keşfederek girin
Gökçen Erdoğan
Funda Duru
Ömer Hayyam'ın ruhunu selamlayan müzik grubu: Dolu Kadehi Ters Tut
Funda Duru
Ecesu Serbes
28 Ocak Aslan Dolunayı hangi burcu nasıl etkileyecek?
Ecesu Serbes
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
Sevil Nas
Emzirme döneminde beslenme
Sevil Nas
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Pul biber zayıflatır mı? İşte daha çok pul biber tüketmenin kiloya etkileri