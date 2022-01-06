Lifli gıdalar ömrü uzatıyor

TIBBİ Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, Teksas Üniversitesi'nde yapılan çalışmaya göre bol lifli gıdaları tüketen hastaların daha az lif tüketenlere kıyasla daha uzun yaşadıklarını belirtti. Prof. Dr. Coşkun, "Meyve, sebze ve baklagiller gibi lifli gıdaların bol tüketilmesinin kanser dışında hipertansiyon, kalp hastalıkları gibi birçok hastalıkta faydası olduğunu biliyorduk. Bu çalışma ile lifli gıdaların immunoterapi etkinliğini artırdığı ilk defa gösterilmiş oldu" dedi.

KABAK ÇEKİRDEĞİ ÇİNKO EKSİKLİĞİNE BİRE BİR

Özellikle tırnaklardaki beyaz lekeler ve çok sık soğuk algınlığı, çinko eksikliğinin işareti sayılıyor. Çinko bağışıklık sistemini destekleyerek kalp ve damar sağlığına iyi geliyor. Aynı zamanda uyku kalitesini de yükseltiyor. Bu durumda kabak çekirdeği ve nohutla çinko eksikliğini giderebilirsiniz. Aynı zamanda dana ve kuzu eti, tavuk ve mantar diğer çinko zengini besinler arasında.

YOĞURT SUYU KANI TEMİZLİYOR

YOĞURT kadar yoğurt suyunun da faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Aç karnına içilen yoğurt suyu kanı ve karaciğeri temizliyor. Dalaktaki tıkanıklıkları ve böbrek taşlarını eritmeye yardımcı olan yoğurt suyu aynı zamanda diyabet için de fayda sağlıyor. Yoğurt suyunun kalp sağlığına iyi geldiği ve cilt lekeleri için de bire bir olduğu biliniyor.