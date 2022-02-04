Futbol Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi

Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi

Futbol

Lig maçı görmeden sözleşmesi feshedildi

Çaykur Rizespor, kiralık oyuncusu Nathan Monzango ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını duyurdu.

04 Şubat 2022, Cuma 19:25 Son Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig’in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, sezonun başında Amiens SC takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı 21 yaşındaki stoper Nathan Monzango ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Monzango, henüz Süper Lig’de hiç fırsat bulamazken Çaykur Rizespor’un Ankaraspor ile sahasında onayarak 1-0’lık mağlubiyet ile sahadan ayrıldığı tek Türkiye Kupası maçında 77 dakika oynama şansı yakaladı.

İHA

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