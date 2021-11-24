Ancak Galatasaray buna rağmen orta alandaki oyuncularının yetersizliği nedeniyle hızlı ve doğru oyun kuramıyor. Marcao ile Nelsson'un ikinci bölgeye taşıdığı toplar, etkili bir hücuma dönüşmek yerine kendilerine geri geliyor ya da top kaybı nedeniyle kontra olarak dönüyor. Nitekim Galatasaray bu sezon defanstan çıkmaya çalışırken kaybettiği toplarla birçok gol yiyerek puanlar kaybetti.