Galatasaray'da saha içinde çözüm bekleyen 5 sorun var. Sezon başında yapılan tüm transferlere rağmen bunların hala çözülememiş olması, Galatasaray'ın önünde büyük bir sorun olarak duruyor. Terim'in çözemediği 5 sorun şöyle:
1- İdeal forvet
Galatasaray ligde ve Avrupa'da geride kalan 20'yi aşkın maçta istikrarlı bir forvet bulamadı. Fenerbahçe derbisinde sahaya hangi forvetin çıkacağı tahmin dahi edilemedi. Tüm Galatasaray muhabirleri farklı 11 verdi. Yarın oynanacak Marsilya maçında bile sahada Halil mi, Mohamed mi yoksa Diagne mi olacak, belli değil.
2- Oyun kurma
Galatasaray sezon başında en yüksek bonservisi bir stopere verdi: Nelsson. Danimarkalı oyuncunun alınma sebebi, Marcao'nun eski partneri Luyindama'nın oyun kurma konusundaki eksikleri ve bireysel hatalarıydı.
Nelsson-Marcao ikilisi Galatasaray'ın belki de en sağlam bölgesi haline geldi ve defanstan top çıkarabilen iki iyi stoper olarak öne çıktılar.
Ancak Galatasaray buna rağmen orta alandaki oyuncularının yetersizliği nedeniyle hızlı ve doğru oyun kuramıyor. Marcao ile Nelsson'un ikinci bölgeye taşıdığı toplar, etkili bir hücuma dönüşmek yerine kendilerine geri geliyor ya da top kaybı nedeniyle kontra olarak dönüyor. Nitekim Galatasaray bu sezon defanstan çıkmaya çalışırken kaybettiği toplarla birçok gol yiyerek puanlar kaybetti.
3- 6 numara
Galatasaray'ın iki sezondur 6 numarası yok. Fernando Reges'ten sonra o bölgede mecburen oynatılan Taylan Antalyalı, beklenmedik şekilde yeni pozisyonuna iyi adapte olmuş ve verim vermişti. Ancak bu geçici performans, Galatasaray'a yetmedi.
4- Bekler çalışmıyor
Fatih Terim'in 90'lı yılların sonundan beri takımda en çok beklere yüklendiği biliniyor. Hem hücumu hem defansı aksatmaması gereken beklerle oynayan 68 yaşındaki Terim, bu sezon beklerden verim alamadı.
Sadece Sacha Boey'nin biraz kıpırdandığı bek bölgesinde Yedlin, Aanholt, Ömer Bayram gibi performansı tartışmalı isimler var. Özellikle Aanholt büyük bir hayal kırıklığı.
5- Hücumda çeşitlilik
Galatasaray'da sadece bir tane hücum planı var: Kerem Aktürkoğlu.
1 sene önceye kadar 3. ligde 24 Erzincanspor forması giyen Kerem, hızlı yükseldi. Şu anda deyim yerindeyse Galatasaray'ın ayağına baktığı tek hücumcu olan Kerem, takımın gol yükünü çekiyor.
Ancak genç oyuncunun alternatifi ya da partneri yok. Sağ kanatta istikrarsız Morutan, bir var-bir yok Feghouli, bal yapmayan arı Halil ve ilk 11'i unutan Diagne-Mostafa ikilisi... Fatih Terim hiçbirinden verim alamıyor.