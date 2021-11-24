Futbol Ligde devre arası yaklaşırken Fatih Terim 5 konuda hala çözüm arıyor
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Ligde devre arası yaklaşırken Fatih Terim 5 konuda hala çözüm arıyor

Futbol

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, takımından geleceğe dair umutlu olsa da mevcut durum kimseyi memnun etmiyor. Galatasaray ligde şampiyonluk yarışından uzaklaştı ve liderin 12 puan gerisinde 8. sırada yer alıyor. Taraftarın belki de tek tesellisi Avrupa Ligi, ancak herkes bu rüyanın bir yerde sona ereceğinin de farkında. Fatih Terim, sezon başından beri çözüm aradığı 5 konuda hala nihayete eremedi...

24 Kasım 2021, Çarşamba 10:39 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da saha içinde çözüm bekleyen 5 sorun var. Sezon başında yapılan tüm transferlere rağmen bunların hala çözülememiş olması, Galatasaray'ın önünde büyük bir sorun olarak duruyor. Terim'in çözemediği 5 sorun şöyle:

1- İdeal forvet

1- İdeal forvet

Galatasaray ligde ve Avrupa'da geride kalan 20'yi aşkın maçta istikrarlı bir forvet bulamadı. Fenerbahçe derbisinde sahaya hangi forvetin çıkacağı tahmin dahi edilemedi. Tüm Galatasaray muhabirleri farklı 11 verdi. Yarın oynanacak Marsilya maçında bile sahada Halil mi, Mohamed mi yoksa Diagne mi olacak, belli değil.

2- Oyun kurma

2- Oyun kurma

Galatasaray sezon başında en yüksek bonservisi bir stopere verdi: Nelsson. Danimarkalı oyuncunun alınma sebebi, Marcao'nun eski partneri Luyindama'nın oyun kurma konusundaki eksikleri ve bireysel hatalarıydı.

Nelsson-Marcao ikilisi Galatasaray'ın belki de en sağlam bölgesi haline geldi ve defanstan top çıkarabilen iki iyi stoper olarak öne çıktılar.

Ancak Galatasaray buna rağmen orta alandaki oyuncularının yetersizliği nedeniyle hızlı ve doğru oyun kuramıyor. Marcao ile Nelsson'un ikinci bölgeye taşıdığı toplar, etkili bir hücuma dönüşmek yerine kendilerine geri geliyor ya da top kaybı nedeniyle kontra olarak dönüyor. Nitekim Galatasaray bu sezon defanstan çıkmaya çalışırken kaybettiği toplarla birçok gol yiyerek puanlar kaybetti.

3- 6 numara

3- 6 numara

Galatasaray'ın iki sezondur 6 numarası yok. Fernando Reges'ten sonra o bölgede mecburen oynatılan Taylan Antalyalı, beklenmedik şekilde yeni pozisyonuna iyi adapte olmuş ve verim vermişti. Ancak bu geçici performans, Galatasaray'a yetmedi. 

4- Bekler çalışmıyor

4- Bekler çalışmıyor

Fatih Terim'in 90'lı yılların sonundan beri takımda en çok beklere yüklendiği biliniyor. Hem hücumu hem defansı aksatmaması gereken beklerle oynayan 68 yaşındaki Terim, bu sezon beklerden verim alamadı.

Sadece Sacha Boey'nin biraz kıpırdandığı bek bölgesinde Yedlin, Aanholt, Ömer Bayram gibi performansı tartışmalı isimler var. Özellikle Aanholt büyük bir hayal kırıklığı.

5- Hücumda çeşitlilik

5- Hücumda çeşitlilik

Galatasaray'da sadece bir tane hücum planı var: Kerem Aktürkoğlu.

1 sene önceye kadar 3. ligde 24 Erzincanspor forması giyen Kerem, hızlı yükseldi. Şu anda deyim yerindeyse Galatasaray'ın ayağına baktığı tek hücumcu olan Kerem, takımın gol yükünü çekiyor. 

Ancak genç oyuncunun alternatifi ya da partneri yok. Sağ kanatta istikrarsız Morutan, bir var-bir yok Feghouli, bal yapmayan arı Halil ve ilk 11'i unutan Diagne-Mostafa ikilisi... Fatih Terim hiçbirinden verim alamıyor.

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