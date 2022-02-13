Ligin zirvesinde dev mücadele! Trabzonspor - Konyaspor maçının 11'leri belli oldu
Süper Lig'in en tepesinde dev bir mücadele var. Trabzonspor yakın olduğu şampiyonluğa daha erken ulaşmak, Konyaspor ise çok zor olsa da şampiyonluk şansını sürdürmek için sahaya çıkıyor. İşte ilk 11'ler...
13 Şubat 2022, Pazar 17:53 Son Güncelleme:
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Trabzonspor - Konyaspor maçının ilk 11’leri belli oldu:
Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Soner, Amar, Bytyqi, Michalak, A. Hassan
Maç saat 19.00'da başlayacak ve Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Maçın orta hakemi Mete Kalkavan, VAR hakemi ise Alper Ulusoy.