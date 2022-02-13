Futbol Ligin zirvesinde dev mücadele! Trabzonspor - Konyaspor maçının 11'leri belli oldu

Ligin zirvesinde dev mücadele! Trabzonspor - Konyaspor maçının 11'leri belli oldu

Futbol

Ligin zirvesinde dev mücadele! Trabzonspor - Konyaspor maçının 11'leri belli oldu

Süper Lig'in en tepesinde dev bir mücadele var. Trabzonspor yakın olduğu şampiyonluğa daha erken ulaşmak, Konyaspor ise çok zor olsa da şampiyonluk şansını sürdürmek için sahaya çıkıyor. İşte ilk 11'ler...

13 Şubat 2022, Pazar 17:53 Son Güncelleme:
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Trabzonspor - Konyaspor maçının ilk 11’leri belli oldu:

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Soner, Amar, Bytyqi, Michalak, A. Hassan

Maç saat 19.00'da başlayacak ve Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Maçın orta hakemi Mete Kalkavan, VAR hakemi ise Alper Ulusoy.

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