Trabzonspor - Konyaspor maçının ilk 11’leri belli oldu:

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Denswil, Hugo, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Soner, Amar, Bytyqi, Michalak, A. Hassan

Maç saat 19.00'da başlayacak ve Medical Park Stadyumu'nda oynanacak. Maçın orta hakemi Mete Kalkavan, VAR hakemi ise Alper Ulusoy.