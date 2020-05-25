Meksika'da futbol ligleri iptal edilmesine rağmen tartışmalar hala sürüyor. Ligin ilk iki sırasında bulunan ve şampiyonluk yarışı veren iki takım Leon ile Cruz Azul'du. Cruz Azul, Leon'un 1 puıan önünde lider olarak götürdüğü ligin iptal edilmesine isyan etti.

Başkan Alfredo Alvarez, "Lige devam edilmesini isteyenlerdendik ancak lige devam edilmesini istemeyenler de vardı. Özellikle bir kulüp ligler oynanmasın diye takımda corona virüs olmamasına rağmen varmış gibi yaptı. Hangi takım olduğunu biliyorum fakat söyleyemem" dedi.

İddialara göre Alvarez, ligin bir diğer iddialı takımı Santos Laguna'yı işaret ediyor. Santos Laguna, iptal kararı alınmadan önce 3. sırada bulunuyordu. Meksika Futbol Federasyonu ise Güney Amerika Şampiyonlar Ligi'ne ilk iki sırada bulunan Cruz Azul ile Leon'un gitmesine karar verdi fakat kimse şampiyon ilan edilmedi.