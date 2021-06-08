Türkiye Likya Yolu'nda ölü bulunmuştu! Tuna Dalkılıç'ın ailesi gözyaşlarına boğuldu…

Likya Yolu'nda ölü bulunmuştu! Tuna Dalkılıç'ın ailesi gözyaşlarına boğuldu…

Türkiye

Likya Yolu'nda ölü bulunmuştu! Tuna Dalkılıç'ın ailesi gözyaşlarına boğuldu…

Antalya'nın Finike ilçesindeki tarihi Likya Yolu'nda kayalıklardan düşüp ölen Tuna Dalkılıç'ın (41) cenazesi, babası Selahattin Dalkılıç'a teslim edildi. Oğlunun ölüm haberiyle yıkılan Dalkılıç, adli tıp kurumu önünde beklerken, duvara başını dayayıp, gözyaşı döktü.

08 Haziran 2021, Salı 15:46 Son Güncelleme:
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Boldağ Mahallesi Tikenlik mevkisindeki Likya Yolu güzergahında dün erkek cesedi görenler jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve Finike İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, uçurumdaki cesedin, Fransa'da yaşayan Tuna Dalkılıç'a ait olduğunu tespit etti. Dalkılıç'ın kayalık bölgede dengesini kaybederek düştüğü belirlendi. Tuna Dalkılıç'ın cansız bedeni, JAK timi tarafından 800 metre yukarıdaki yola çıkarıldı, ardından da otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Dalkılıç'ın başını kayaya çarptıktan sonra uçuruma yuvarlandığı saptandı.


YÜRÜYÜŞLERE 35 GÜN ÖNCE BAŞLAMIŞ

Tuna Dalkılıç'ın uluslararası bir kuruluşta görev yaptığı ve iş stresinden kurtulmak için Bodrum'da yaşayan ailesinin yanına geldiği belirtildi. Koronavirüs salgınının başlamasının ardından ailesinin yanında evden çalışmaya başlayan Tuna Dalkılıç'ın, 35 gün önce de Likya Yolu yürüyüşleri ve kamplarına başladığı kaydedildi.

SON PAYLAŞIMI: YARISI TAMAMLANDI, HALA DEVAM EDİYOR

Yürüyüşü boyunca çektiği bazı fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaşan Tuna Dalkılıç'ın 27 Mayıs'ta yaptığı son paylaşımında ise, Likya Yolu'nda çekilen bir fotoğrafına yer verip, "Yarısı tamamlandı, hala devam ediyor" notunu düştüğü ortaya çıktı.

BABASI CENAZEYİ ALDI

Tuna Dalkılıç'ın cenazesini almak için babası Selahattin Dalkılıç, bu sabah Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gitti. Büyük üzüntü yaşayan Selahattin Dalkılıç, duvara başını dayayıp gözyaşı döktü. Selahattin Dalkılıç'a teslim edilen Tuna Dalkılıç'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Bodrum'a gönderildi. Bu arada, Tuna Dalkılıç'ın cep telefonunun halen kayıp olduğu ifade edildi.

Bülent TATOĞULLARI / DHA

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