Lil Loaded yaşamını yitirdi
20 yaşındaki ABD'li ünlü rapçi Lil Loaded hayatını kaybetti. Ünlü ismin ölümü ülkede şaşkınlık yarattı.
01 Haziran 2021, Salı 12:26 Son Güncelleme:
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Gerçek adı Dashawn Robertson olan ve Dallas’ta yaşayan 20 yaşındaki rapçinin hayatını kaybettiği iddiaları sosyal medyada bir anda yayıldı. İddiaların ardından Dallas polisi yetkilileri bir açıklamada bulundu. Yetkililer, Robertson’ın hayatını kaybettiğini doğrularken, ölüm sebebine ilişkin bir detay paylaşmadı.