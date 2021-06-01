Lil Loaded yaşamını yitirdi

Gerçek adı Dashawn Robertson olan ve Dallas’ta yaşayan 20 yaşındaki rapçinin hayatını kaybettiği iddiaları sosyal medyada bir anda yayıldı. İddiaların ardından Dallas polisi yetkilileri bir açıklamada bulundu. Yetkililer, Robertson’ın hayatını kaybettiğini doğrularken, ölüm sebebine ilişkin bir detay paylaşmadı.



