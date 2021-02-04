Lil Uzi Vert, alnına 24 milyon dolarlık pembe elmas gömdürdü

Rapçilerin mücevherleri, dövmeleri, 'aşırı' savurganlıkları zaman zaman gündem olmuştu. Ancak Lil Uzi Vert (26) yaptığı son hareketle çıtayı yükseltti. Amerikalı şarkıcı, 24 milyon dolar değerinde olan pembe bir elmas satın aldı. Bu elması göstermek için de alnına yapıştırttı ve sosyal medyadan takipçileri ile paylaştı. Lil Uzi Vert, neredeyse 10-11 karat olan bu parçayı satın almak için 2017'den bu yana para biriktirdi.

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Öte yandan Lil Uzi Vert, bir takipçisinin, elması yüzüğe koymak yerine neden alnına yapıştırmayı seçtiği sorusuna şöyle yanıt verdi:

Yüzüğü kaybedersem, elması alınıma koyduğumdan daha çok dalga geçecekler. Alnımda yüzüğü kaybetme şansım çok daha az.



