Magazin Lil Uzi Vert, alnına 24 milyon dolarlık pembe elmas gömdürdü

Lil Uzi Vert, alnına 24 milyon dolarlık pembe elmas gömdürdü

Magazin

Lil Uzi Vert, alnına 24 milyon dolarlık pembe elmas gömdürdü

Amerikalı rap şarkıcısı Lil Uzi Vert, 24 milyon dolar değerinde bir pembe elmas satın aldı. Alnına gömdürdüğü bu elması alabilmek için 4 yıl boyunca para biriktirdi.

04 Şubat 2021, Perşembe 09:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Rapçilerin mücevherleri, dövmeleri, 'aşırı' savurganlıkları zaman zaman gündem olmuştu. Ancak Lil Uzi Vert (26) yaptığı son hareketle çıtayı yükseltti. Amerikalı şarkıcı, 24 milyon dolar değerinde olan pembe bir elmas satın aldı. Bu elması göstermek için de alnına yapıştırttı ve sosyal medyadan takipçileri ile paylaştı. Lil Uzi Vert, neredeyse 10-11 karat olan bu parçayı satın almak için 2017'den bu yana para biriktirdi.


Öte yandan Lil Uzi Vert, bir takipçisinin, elması yüzüğe koymak yerine neden alnına yapıştırmayı seçtiği sorusuna şöyle yanıt verdi:

Yüzüğü kaybedersem, elması alınıma koyduğumdan daha çok dalga geçecekler. Alnımda yüzüğü kaybetme şansım çok daha az.


Yazarlarımızdan
Mehmet Coşkundeniz
Müzisyenler için işbirliği
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
Michelin yıldızlı şefin derdi de Nusret olursa!
Şirin Sever
Filiz Özkol
4 Şubat 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Hollywood’da bir Türk
Uğur Alkapar
Bekir Saçar
1500 yıllık su sarnıcında kutlama
Bekir Saçar
Funda Duru
Instagram'ın ilham veren sanat profilleri
Funda Duru
Hande Kazanova
1 Şubat haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
1 Şubat haftası ilişkilere dikkat!
Öner Döşer
Sercan Yaşar
Büyük soru: Gain mi Exxen mi?
Sercan Yaşar
Gökçen Erdoğan
Cinsel ilişki sonrası kanama
Gökçen Erdoğan
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
Yasemin Candemir
2021’i “Güzellik yılı” ilan etmenin tam zamanı!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü’nün saçları isyan çıkardı
Elif Demirtaş Bilir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Berk Oktay'dan sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'a sekizinci ayda evlilik teklifi