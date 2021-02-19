Lille- Ajax maçında hakemin kararları tartışma yarattı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Lille ile Ajax karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi. Lille'de Zeki Çelik'in 90 dakika, Yusuf Yazıcı'nın ise 62 dakika sahada kaldığı maçta dakikalar 72'yi gösterdiğinde sahneye Weah çıktı ve Lille'i öne geçirdi. Bu dakikada sonra ise maçın seyrini değiştiren büyük bir hakem hatası yapıldı.

85. dakikada maçın hakemi Ajax lehine penaltı kararı verdi. Lille futbolcuları bu pozisyonun ardından büyük itirazlarda bulundu ve VAR beklentisi oluştu. Yapılan incelemenin ardından VAR hakemleri, orta hakemi pozisyonu izlemesi için monitöre yönlendirdi.

HAKEMİN KARARLARI SONUCU ETKİLEDİ

VAR'a giden hakem Ivan Kruzliak'ın verdiği kararı mücadeleyi izleyenleri bir hayli şaşırttı. Ceza sahasında Lille forması giyen Renato Sanches'in, rakip hücum oyuncusu tarafından sağ ayağına darbe aldığı görülüyor. Ancak VAR uyarısına rağmen hakem Kruzliak aksi yönde karar verdi ve penaltının atılması yönünde işarette bulundu.

Ajax, 87. dakikada Tadic'in penaltıdan kaydettiği golle skoru eşitlerken 89. dakikada Brobbey'in golüyle geri döndü.

Maçın kaderini belirleyen karar sonrası Lille cephesi Slovak hakeme büyük tepki gösterdi. Rövanş mücadelesi 25 Şubat'ta Hollanda'da oynanacak.



