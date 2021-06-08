Futbol Lille taraftarları ayın golü oylamasında Burak Yılmaz'ı tercih etti

Lille taraftarları ayın golü oylamasında Burak Yılmaz'ı tercih etti

Futbol

Lille taraftarları ayın golü oylamasında Burak Yılmaz'ı tercih etti

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) sezonu şampiyon tamamlayan Lille, milli oyuncu Burak Yılmaz'ın Lens deplasmanında uzaktan sol ayağıyla attığı golün, taraftarlarca mayıs ayının en iyisi seçildiğini duyurdu.

08 Haziran 2021, Salı 21:50 Son Güncelleme:
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Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, nisan ayından sonra mayıs ayında da taraftarların en iyi gol oylamasında Burak Yılmaz'ı seçtiği kaydedildi.


Milli oyuncu Burak Yılmaz, Lens deplasmanında 2 gol atarak takımını galibiyete taşımıştı.

AA

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