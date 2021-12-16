Lille, Yusuf için gelen teklifleri değerlendirecek!

Fransız basını, Lille'in 17 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı ancak performansında düşüş yaşayan yıldız oyuncu Yusuf Yazıcı için gelecek teklifleri değerlendireceğini yazdı.

Haberin detayında ise, "Geçen sezon Christophe Galtier teknik direktörlüğünde özellikle Avrupa Ligi'nde önemli bir rol oynayan Yusuf Yazıcı, teknik direktör Jocelyn Gourvennec'in takımın başına gelmesiyle etkinliğini kaybetti ve performansında düşüş yaşadı. Bu nedenle de Yazıcı, değerini ve verimini arttıramadı." ifadeleri yer aldı.

TRABZONSPOR'A DÖNECEK Mİ?

Hem yurt içinde hem de Fransız basınında Yusuf Yazıcı'nın Trabzonspor'a döneceği iddiaları yer almıştı. Bu gelişme sonrası Yusuf'u geleceği ise merak konusu oldu.

YUSUF YAZICI'NIN PERFORMANSI

Yusuf, bu sezon ligde geride kalan 13 maçın 12'sinde oynadı ancak yalnızca 2 maçta (Lorient-Montpellier) 11'de sahaya çıkabildi. milli futbolcumuz bu maçlarda 1 gol, 1 asitlik performans sergiledi.