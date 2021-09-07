Futbol Lille'de ağustos ayının futbolcusu Burak Yılmaz

Lille'de ağustos ayının futbolcusu Burak Yılmaz

Futbol

Lille'de ağustos ayının futbolcusu Burak Yılmaz

Fransa 1. Futbol Ligi ekibi Lille'de forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, takımda ağustos ayının futbolcusu seçildi.

07 Eylül 2021, Salı 00:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'den yapılan açıklamaya göre, taraftarların oylarıyla belirlenen ayın futbolcusu ödülünün ağustos ayındaki kazananı Burak Yılmaz oldu.

Milli futbolcu, ağustos ayında ligde oynadığı 4 maçta 1 gol kaydetti ve 1 gol pası verdi.

Burak Yılmaz, Lille'de geçen sezon aralık ve nisanda da ayın futbolcusu seçilmişti.

AA

İlgili Haberler
Hollanda- Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?Fenerbahçe ile yollarını ayırmıştı! Caner Erkin'in yeni takımı belli oldu


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Felipe Melo için sürpriz iddia! Yeni takımı...