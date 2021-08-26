Zambak giller ailesinin üyesi olan Lilyum çiçeği, bulunduğu ortamda bütün dikkatleri üzerine toplar. Peki, Lilyum çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Lilyum çiçeği hikayesi nedir? Lilyum çiçeği hakkında bilinenler...

LİLYUM ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Sulama ve toprak seçimine oldukça fazla dikkat edilmesi gerekir. Lilyum çiçeği bakımına hassas olmak da fayda vardır. Özellikle bahar mevsiminde sürekli olarak bakımı yapılması gerekir. Her mevsimde yetişebilen bir çiçek türüdür. Lilyum çiçeği suyu seven bir bitkidir. Bundan dolayı sürekli olarak sulamak yeterli olacaktır. Toprağın daima nemli kalması Lilyum çiçeğinin çiçek açması açısından son derecede önemlidir.

Sulama es geçildiği zaman ertesi gün fazla su vermek yanlış olacaktır. Bundan dolayı aşırı sulamadan kaçınmak gerekir. Aşırı sulama olduğu durumlarda lilyum çiçeği hemen solar ve çiçek vermez. Bakımında bu noktaya dikkat etmek gerekir. Ayrıca bakımını yaparken direkt olarak güneş alan bir bölgede yetiştirilmemesi gerekir. Direkt olarak güneş ışığını sevmeyen bir bitkidir. Aşırı derecede güneş ışığı olmaması yetiştirilmesi açısından son derecede önemlidir.

Lilyum çiçeği sulama işlemine özen göstermeniz gerekmektedir. Çünkü bu çiçek her gün su istemektedir. Her gün bu çiçeği sulayarak büyümesini sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda Lilyum çiçeği daima nemli toprakları sever. Köklerden itibaren sulama işlemini tamamlayabilirsiniz.

LİLYUM ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Gövdeleri 90 santimetreye kadar büyüyebilir.

Gövde çapları ise 15 santimetredir.

Beyaz sarı ve pembe türleri bulunmaktadır.

En fazla koku veren türü beyaz lilyum çiçeğidir.

LİLYUM ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Görüntüsü ve kokusu ile çok sevilen bir çiçek olan lilyum çiçeği ilk olarak Yunan adalarında ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda Yunan mitolojisinde de yerini almıştır. Yunan Tanrıçası olan Hera'nın göğsünden gelen bir çiçek olduğuna inanılır. Bundan dolayı doğum için anneliği temsil etmektedir.



