Limak Kemer Golf Cup'ta 108 golfçü yarıştı
Türkiye’nin lider gruplarından Limak Holding tarafından golf sporuna destek olmak ve gelişimini sağlamak amacıyla düzenlenen “Limak Kemer Golf Cup” heyecanı, Kemer Country Club’da golf severleri bir araya getirdi. 25-27 Ekim arasında gerçekleştirilen turnuvaya, iş ve sanat dünyası yoğun ilgi gösterdi.
Türkiye ekonomisine katkılarının yanı sıra spor ve sosyal sorumluluk alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Limak Holding, golf sporuna verdiği desteği, “Limak Kemer Golf Cup” ile sürdürüyor. İstanbul Kemer Country Club’da düzenlenen turnuvaya, iş insanı ve golf tutkunu 280 kişi katıldı.
Golf heyecanı bu kez İstanbul’a taşındı
Geçtiğimiz Eylül ayında üçüncüsü düzenlenen Limak Bodrum Golf Cup’ın ardından, golf heyecanı bu kez İstanbul’a taşındı.
Turnuvada, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir’in yanı sıra Cemal Kalyoncu, Yıldırım Demirören, Fikret Öztürk ve Erdem Kıramer gibi iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri de yer aldı.