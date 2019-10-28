Türkiye ekonomisine katkılarının yanı sıra spor ve sosyal sorumluluk alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Limak Holding, golf sporuna verdiği desteği, “Limak Kemer Golf Cup” ile sürdürüyor. İstanbul Kemer Country Club’da düzenlenen turnuvaya, iş insanı ve golf tutkunu 280 kişi katıldı.

Golf heyecanı bu kez İstanbul’a taşındı

Geçtiğimiz Eylül ayında üçüncüsü düzenlenen Limak Bodrum Golf Cup’ın ardından, golf heyecanı bu kez İstanbul’a taşındı.

Turnuvada, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir’in yanı sıra Cemal Kalyoncu, Yıldırım Demirören, Fikret Öztürk ve Erdem Kıramer gibi iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri de yer aldı.







