Eşsiz güzelliği ve enfes kokusuyla kendine hayran bırakan limon çiçeği, çiçek açtıktan sonra herkesin sofralarını lezzetlendiren limon meyvesini verir. Peki, limon çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Limon çiçeği hikayesi nedir? Limon çiçeği hakkında merak edilenler haberimizde.

LİMON ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Limon ağaçlarının suyu çok fazla sevmediği daha önce belirtilmişti. Bu nedenle sulama işlemleri kış aylarında çok nadir yapılmalıdır. Bahar aylarından itibaren ise 15-20 günde bir sulama yapılabilir. Eğer limon ağacını saksıda yetiştirmek istiyorsanız su verme sıklığınız 10 günde bir kez olmalıdır. 10 günü geçirmek çok sağlıklı olmayacaktır.

Genel olarak limon ağaçlarının aşılı olması gerekmektedir. Aşılı limon ağaçları limonları daha lezzeti ve daha hızlı verecektir. Toprak bakımından minerali bol topraklar seçilmelidir. Minerallerin az olması yine limon ağaçlarının yapraklarında sararmaya ve kalitenin düşmesine sebep olacaktır. Bu nedenle toprak analizleri de belirli aralıklar ile yapılarak limon ağaçlarının ihtiyacı olan mineralleri alması sağlanmalıdır.

LİMON ÇİÇEĞİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Limon ağaçları temelde Asya kökenlidir. Oldukça parlak ve göz alıcı şekilde yeşil yapraklara sahip olan limon ağaçları her zaman olmamakla birlikte pembe renkte çiçekler de açmaktadır. Limon ağaçları yetiştirildiği yere sevecek olursa oldukça cömert davranıp sizlere meyvesini kısa zamanda ve en lezzetli şekilde verecektir.

Oldukça fazla limon ağacı çeşidi bulunmaktadır. Bunların arasında Mersin-Erdemli tarafında yetiştirilen ve lamas limonu olarak adlandırılan limonların ağaçları vardır. Diğer taraftan yine Mersin tarafında ve aynı zamanda Hatay dolaylarında yetiştirilen kütdiken limon ağaçları da bulunmaktadır. Bunlardan farklı olarak çok daha fazla limon ağacı türü bulunmaktadır.

Limon ağaçları suyu çok fazla sevmezler. Gereğinden fazla su limon ağaçlarına verilirse yapraklarda oluşan sararmalar gözünüze çarpacaktır.

LİMON ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



