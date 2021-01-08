Limon reçeli tarifi: Limon reçeli nasıl yapılır?

Kahvaltıların vazgeçilmezi olan reçeli bir de limon reçeli tarifi ile deneyin. Sevdiklerinize hazırlamak için limon reçeli tarifi arıyor ya da limon reçeli nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Limon reçeli tarifi, malzemeler, yapılışı ve püf noktası...

Limon reçeli tarifi

Limon reçeli malzemeleri

2 kilogram küçük boy limon

1 avuç karanfil

2 kilogram toz şeker

750 mililitre su

Yarım limonun suyu

Limon reçeli yapılışı

Limonları bol suyla yıkayıp kurulayın. Kaynar su dolu tencereye atıp 2-3 dakika bekletin. Suyunu süzüp, aynı işlemi 3 kez daha tekrarlayın. Limonların kabuklarını rendeleyin. Üzerine karanfil ve toz şeker ekleyip 2 gece dinlendirin. Su ilave edip kıvam alana kadar kaynatın. Limon suyu ilave edip 2-3 dakika daha kaynatın. Ocaktan alın. Cam kavanozlara doldurun.



