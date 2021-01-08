Limon reçeli tarifi: Limon reçeli nasıl yapılır?
Faydaları saymakla bitmeyen limonu hiç reçel olarak denediniz mi? Tadını çok seveceğiniz limon reçeli tarifi evde kolaylıkla yapılabilen enfes bir lezzet. Limon sevenler limon reçeli nasıl yapılır merak ediyor. Limon reçeli tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
08 Ocak 2021, Cuma 12:00 Son Güncelleme:
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Kahvaltıların vazgeçilmezi olan reçeli bir de limon reçeli tarifi ile deneyin. Sevdiklerinize hazırlamak için limon reçeli tarifi arıyor ya da limon reçeli nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Limon reçeli tarifi, malzemeler, yapılışı ve püf noktası...
Limon reçeli tarifi
Limon reçeli malzemeleri
- 2 kilogram küçük boy limon
- 1 avuç karanfil
- 2 kilogram toz şeker
- 750 mililitre su
- Yarım limonun suyu
Limonları bol suyla yıkayıp kurulayın. Kaynar su dolu tencereye atıp 2-3 dakika bekletin. Suyunu süzüp, aynı işlemi 3 kez daha tekrarlayın. Limonların kabuklarını rendeleyin. Üzerine karanfil ve toz şeker ekleyip 2 gece dinlendirin. Su ilave edip kıvam alana kadar kaynatın. Limon suyu ilave edip 2-3 dakika daha kaynatın. Ocaktan alın. Cam kavanozlara doldurun.