Yaz geldi ve artık saç renklerinin de açılma vakti. Saç rengini açmak için en iyi çözüm bir kuaföre gidip kendinizi profesyonel ellere teslim etmek olabilir. Ancak kuaförlerin saç rengini açmak için ağartıcı kimyasallar kullandığını ve bu kimyasalların saç folikülüne zarar verdiğini unutmamak gerekiyor. Elbette kimyasallar kullanmadan da saç rengini açmak mümkün. Limon suyu, yemeklerden temizliğe ve hatta cilt lekelerini gidermede bile kullanılabiliyor. Limon suyunu saç rengini açmak için de kullanabilirsiniz.

Limon suyunun içindeki sitrik asit doğal bir renk ağartıcıdır. Sitrik asit çamaşırları beyazlatmakta kullanılan temizlik malzemelerinin içinde de var. Ayrıca yiyecekleri koruyabilir ve tatlandırabilir.

Limon suyu saç rengini açabilir

Daily Express'te yer alan habere göre, renk eşitsizliğini ve lekeleri gidermede kullanılan bazı cilt bakım ürünleri de içeriğindeki sitrik asit sayesinde cilt rengini açabiliyor.

LİMON SUYU İLE SAÇ RENGİ NASIL AÇILIR?

Limon suyu ile saç rengi açmayı istiyorsanız, ihtiyacınız olan malzemeler şöyle:

Birkaç limon

Sıcak su

Sprey şişesi

Saç rengini açan limon suyu spreyi

LİMON SUYU İLE SAÇ RENGİ AÇAN SPREY YAPIMI

1- Öncelikle limonları sıkın ve suyunu çıkarın. Kullandığınız limon suyunun 2 katı kadar sıcak suya ihtiyacınız olacak.

2- Sıcak suyu ve limon suyunu sprey şişesine doldurun ve çalkalayın.

3- Saçlarınıza ışıltı vermek istediğiniz bölgeleri belirleyin ve karışımı saçınıza sıkın. Dilerseniz tüm saçınıza da uygulayabilirsiniz.

4- Spreyi saçınıza sıktıktan sonra güneşin gücünden faydalanmanız gerekiyor. 1 ya da 2 saat kadar saçlarınızın güneş görmesi şart. Bu kadar uzun süre güneşte duracağınız için cildinize güneş koruyucu sürdüğünüzden emin olun.

5- Son olarak saçlarınızı yıkayın ve ışıltılı sarı saçlara kavuştunuz bile!

Limon suyu ile saç açmak kimyasallar kadar saça zarar vermez ancak yine de saçlarınızın kurumasına neden olabilir. Bu nedenle limon suyuyla saç açma yöntemini ayda 1 kez uygulayın ve saç kremleriyle saçlarınızı yumuşatmaya çalışın.



