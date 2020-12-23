Limonla hamilelik testi nasıl yapılır?

Teknolojinin olmadığı çağlarda kadınlar hamile olup olmadıklarını bazı yöntemleri uygulayarak öğreniyordu. Oldukça eski dönemlerden kalma limon testi, hamilelik müjdesi bekleyen kadınların evde uyguladığı bir yöntem haline gelmişti. Limon testi ailelerin bebek sahibi olup olmayacağı hakkında ipuçları verirken, günümüze kadar gelmeyi başarmış genel anlamda garantili bir testtir.

Deneme ve yanılma yöntemleri ile bulunan bu testlerde, en popüler olanı limon ve karbonatla yapılan hamilelik testidir. Gündelik yaşamda mutfakta kullanılan bu malzemeler sayesinde gebelik anlaşılmaktadır. Tabi ki kesin sonucu bu testten beklemek olmaz. Muhakkak idrar ve kan testi yapılması önerilmektedir.

Limonla hamilelik testi, günümüzde eczaneye gidip gebelik testi almaya fırsat bulamayan ya da üşenen kadınların en çok kullandığı yöntemdir. Devamlı olarak regl gecikmeleri yaşayan kadınlar için de gebelik testi almak gereksiz bir harcama olarak görülebilir. Bu yüzden limonla hamilelik testi bir kurtarıcı rolü üslenir.

Limonla hamilelik testi yapmak için;

İlk olarak plastik ve şeffaf bir kabın içerisine idrarın yapılması gerekmektedir.

Bundan önce küçük bir limon ikiye kesilmelidir. Bu limonun bir parçası olduğu gibi içi idrar dolu kabın içerisine sıkılır.

Limonun tortuları ya da minik parçaları idrar dolu kabın dibine çökmeye başlarsa, gebelik var demektir. Fakat tortular çökmez ve yüzeyde kalırsa hamilelik durumu yok demektir.

Diğer bir yöntem ise karbonatla yapılandır. Bu yöntemi yapmak için;

İlk olarak plastik ve şeffaf bir kabın içerisine idrarın yapılması gerekmektedir.

Daha sonra 1 çay kaşığı kadar karbonat idrar dolu kabın içerisine yavaşça dökülür.

Karbonat idrar üzerinde köpürmeye başlarda hamilelik durumu söz konusudur. Fakat karbonat köpürmeden dibe çökerse o zaman hamilelik durumu söz konusu değildir.

Limon ve karbonatla gebelik nasıl anlaşılır?

Hamilelik şüphesini, ilk olarak regl gecikmesi akıllara getirmektedir. Bu tür durumlar pek çok kadını hamilelik testi yapmaya sevk etmektedir. Fakat adet gecikmesinin pek çok sebebi olduğu gibi, istenmeyen gebelik söz konusunda olduğunda bütün kadınlar bu durumdan muzdariptir. Maalesef günümüzde korunma yöntemleri ürünleri oldukça yüksek fiyatlardan satışa sunulmaktadır. Ayrıca bazı yöntemler hala yeteri kadar korunma sağlayamamaktadır.

Adet döngüsü sağlanmadığında, her gecikme sonrası alınacak kaliteli bir test maddi açıdan zarara sokabilir. Tabi bunun yanı sıra uygun fiyatlı hamilelik testleri de bulunmaktadır. Fakat kadınlar genellikle uygun fiyatlı testlere pek güvenmiyor. Uygun fiyatlı bir hamilelik testinden sonra da yine limon ve karbonat testi emin olmak için uygulanabilir.

Sonuç itibariyle bu testlerin kesin sonuç vermediği dile getirilse de eskiden tüm kadınlar bu yöntemlerle hamile olup olmadıklarını anlıyorlardı. Sonuçlar ne şekilde doğruluk payı kazandı, orası bilinmez fakat bu testler günümüze kadar gelmeyi başardı. O halde kan ya da idrar testinden önce ya da eczaneden alınan uygun fiyatlı bir gebelik testinden sonra denenecek yöntemler arasında olabilir.

Limon testinde idrar içerisindeki limon parçalarının dibe düşmesi, karbonat testinde ise idrar içerisine dökülen karbonatın kabarması hamile olunduğunu göstergesidir. Limon suyun içerisindeki asit hacminin dengelenmesini sağlar. Normal bir idrarın içerisinde bulunan asit hacmi, limon suyunun içerisindeki asit hacmine göre yüksektir. Fakat gebe olan bir kadında idrar içerisindeki asit miktarı normal bir bireye göre daha azdır. Böylece tortular dibe iner.

Evde yapılan diğer hamilelik testleri nelerdir?

Şekerle gebelik testi: Şeker, idrar yapılan kabın içerisine dökülür. Şeker olduğu gibi duruyorsa hamilelik durumu söz konusudur.

Sirke ile gebelik testi: Bir kaba beyaz sirke konur ve idrar sirkenin bulunduğu kaba dökülür. Renk değişirse sonuç pozitiftir.

Kabartma tozu ve soda ile gebelik testi: İdrar kabartma tozu bulunan kaba eklenir, daha sonra iki yemek kaşığı soda dökülür. Karışım köpürürse sonuç pozitiftir.

Çamaşır suyu ile gebelik testi: İdrar çamaşır suyu dolu kaba dökülür. Köpük oluşumu görülürse sonuç pozitiftir.



