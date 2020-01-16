Görüntüsüyle gözleri doyuran, tadıyla kendine aşık eden limonlu cheesecake tarifi evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Eğer "limonlu cheesecake tarifi, limonlu cheesecake nasıl yapılır" merak ediyorsanız detaylar haberimizde.

Limonlu cheesecake tarifi

Limonlu cheesecake malzemeleri

Limonlu cheesecake tabanı için:

- 1 paket yulaflı bisküvi

- 1 su bardağı fındık (isteğe bağlı)

- 50 gram tereyağı veya margarin

Limonlu cheesecake kreması için:

- 300 gram labne peyniri

- 1 buçuk su bardağı süzme yoğurt

- 3 adet yumurta

- 1 su bardağı şeker

- 1 paket vanilya

- 3 silme yemek kaşığı un

- Yarım yemek kaşığı mısır nişastası

- 1 limonun kabuğu

- Yarım limonun suyu

Limonlu cheesecake sos için:

- 1 çay bardağı süt

- 1 çay bardağı su

- Yarım çay bardağı limon suyu

- 2 buçuk silme yemek kaşığı nişasta

- 4-5 yemek kaşığı şeker (tercihe göre azaltıp çoğaltılır)

- Limon kabuğu rendesi (isteğe bağlı)

- 1 paket vanilya

Limonlu cheesecake süslemek İçin:

- Antep fıstığı veya fındık (isteğe bağlı)

- Limon dilimleri (isteğe bağlı)

Limonlu cheesecake yapılışı

Bisküvi ve fındıklar rondo da un gibi olana kadar ezilir. Cezvede eritilen tereyağı karışıma dökülür ve iyice karıştırılır. Kelepçeli bir kek kalıbına karışım dökülür ve elle eşit bir şekilde yayılıp sıkıştırılması sağlanır. Kremasını hazırlamak için bir karıştırma kabına oda sıcaklığındaki malzemeler sırasıyla eklenir ve karıştırılır. İlk olarak labne ve süzme yoğurdu ekleyip düşük ayarda çırpın. Şekeri ekleyip düşük ayarda çırpmaya devam edin. Yumurtaları tek tek ekleyip düşük ayarda iyice bütünleşene kadar çırpmaya devam edin. Limon kabuğunu ve suyu, nişasta, vanilya ve unu da ekleyip biraz daha çırpın ve karışımı kelepçeli kalıba, bisküvilerin üzerine dökün. Kalıbı dikkatlice tezgaha 2 kere vurun bu sayede dökme esnasında oluşan kabarcıklar gitmiş olur. Kelepçeli kabın alt kısımlarını folyoyla sarın. Fırın tepsisine taban kısmını dolduracak kadar kaynar su ekleyin ve kalıbı tepsinin ortasına oturtun. Önceden 165 derecede ısıtılmış fırında ortalama 45 -55 dakika pişirin. Kenarları sabit, ortası saklanıyorken fırından alın ve oda sıcaklığında soğutun. Limonlu sosu için vanilya dışında bütün malzemeleri ufak bir tencerede karıştırıp ocağa alın. Kaynayana kadar sürekli karıştırın ve yanaştığında vanilyayı ekleyip ocaktan alın. Sos ılıdığında soğuyan cheesecakenin üzerine dökün ve buzdolabında 3-4 saat dinlendirip servis edin.

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