Mis kokulu bir lezzet: Limonlu kek tarifi

Pamuk gibi kek yapmak istiyorsanız limonlu kek tarifi tam size göre. Sevdiklerinize hazırlamak için limonlu kek tarifi arıyor ya da limonlu kek nasıl yapılır merak ediyorsanız "Limonlu kek tarifi, limonlu kek nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Limonlu kek tarifi

Limonlu kek malzemeleri

2,5 su bardağı un

Bir çay bardağı sıvı yağ

3 adet yumurta

Bir su bardağı süt

Bir su bardağı şeker

Bir adet limon

Bir paket vanilya

Bir paket kabartma tozu

Limonlu kek yapılışı

Derin bir karıştırma kabına yumurta ve şekeri koyup mikser ile iyice çırpın. Limonu yıkayın. Kabuklarını rendeleyin ve suyunu küçük bir kaba sıkın. Şekerli yumurta karışımına sütü, sıvı yağı, limon kabuğu rendesini, limon suyunu ve vanilyayı ekleyerek malzemeleri mikser ile çırpın. Şimdi kabın içine unu ve kabartma tozunu ekleyip kek hamurunu hazır edin. Kek hamurunu kek kalıbına aktarın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45 dakika kadar pişirin. Kek piştikten sonra üzerine pudra şekeri serpiştirin.



