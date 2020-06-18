Mis kokulu bir lezzet: Limonlu kek tarifi
Yerken sizi eskilere götürecek olan limonlu kek tarifi, evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için limonlu kek tarifi arıyorsanız "Limonlu kek tarifi, limonlu kek nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
18 Haziran 2020, Perşembe 12:02 Son Güncelleme:
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Pamuk gibi kek yapmak istiyorsanız limonlu kek tarifi tam size göre. Sevdiklerinize hazırlamak için limonlu kek tarifi arıyor ya da limonlu kek nasıl yapılır merak ediyorsanız "Limonlu kek tarifi, limonlu kek nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
Limonlu kek tarifi
Limonlu kek malzemeleri
- 2,5 su bardağı un
- Bir çay bardağı sıvı yağ
- 3 adet yumurta
- Bir su bardağı süt
- Bir su bardağı şeker
- Bir adet limon
- Bir paket vanilya
- Bir paket kabartma tozu
Derin bir karıştırma kabına yumurta ve şekeri koyup mikser ile iyice çırpın. Limonu yıkayın. Kabuklarını rendeleyin ve suyunu küçük bir kaba sıkın. Şekerli yumurta karışımına sütü, sıvı yağı, limon kabuğu rendesini, limon suyunu ve vanilyayı ekleyerek malzemeleri mikser ile çırpın. Şimdi kabın içine unu ve kabartma tozunu ekleyip kek hamurunu hazır edin. Kek hamurunu kek kalıbına aktarın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 45 dakika kadar pişirin. Kek piştikten sonra üzerine pudra şekeri serpiştirin.