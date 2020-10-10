Aromalı pilav sevenlere: Limonlu yasemin pilavı tarifi

Daha önce yediğiniz pilavların tadını unutturacak olan limonlu yasemin pilavı tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için limonlu yasemin pilavı tarifi arıyor ya da limonlu yasemin pilavı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Limonlu yasemin pilavı yapılışı haberimizde.

Limonlu yasemin pilavı tarifi

Limonlu yasemin pilavı malzemeleri

2,5 su bardağı yasemin pirinci

3 su bardağı su

3 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Beyaz biber

1 dal tarhun otu

2 adet limon

Limonlu yasemin pilavı yapılışı

Su, tereyağı, tuz ve beyaz biberi pilav tenceresinin içerisine alıp kaynatın. Suyu kaynayınca pirinçleri ve tarhun otunu içerisine ilave edip karıştırın ve kapağını kapatıp, suyunu çekinceye kadar pişirin. Pilav suyunu tamamen çektiğinde kapağını açın, dilimlediğiniz limonları ekleyin ve bir tur karıştırarak havalandırın. Tekrar kapağını kapatıp demlenmeye bırakın.



