Yemek Aromalı pilav sevenlere: Limonlu yasemin pilavı tarifi

Aromalı pilav sevenlere: Limonlu yasemin pilavı tarifi

Yemek

Aromalı pilav sevenlere: Limonlu yasemin pilavı tarifi

Aromalı lezzetlere düşkünseniz limonlu yasemin pilavı tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için limonlu yasemin pilavı tarifi arıyor ya da limonlu yasemin pilavı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Limonlu yasemin pilavı yapılışı haberimizde.

10 Ekim 2020, Cumartesi 14:29 Son Güncelleme:
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Daha önce yediğiniz pilavların tadını unutturacak olan limonlu yasemin pilavı tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için limonlu yasemin pilavı tarifi arıyor ya da limonlu yasemin pilavı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Limonlu yasemin pilavı yapılışı haberimizde.

Limonlu yasemin pilavı tarifi

Limonlu yasemin pilavı malzemeleri

  • 2,5 su bardağı yasemin pirinci
  • 3 su bardağı su
  • 3 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz
  • Beyaz biber
  • 1 dal tarhun otu
  • 2 adet limon

Limonlu yasemin pilavı yapılışı

Su, tereyağı, tuz ve beyaz biberi pilav tenceresinin içerisine alıp kaynatın. Suyu kaynayınca pirinçleri ve tarhun otunu içerisine ilave edip karıştırın ve kapağını kapatıp, suyunu çekinceye kadar pişirin. Pilav suyunu tamamen çektiğinde kapağını açın, dilimlediğiniz limonları ekleyin ve bir tur karıştırarak havalandırın. Tekrar kapağını kapatıp demlenmeye bırakın.

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