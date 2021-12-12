Magazin Lina Nasif evinde cansız bir şekilde bulundu

Lina Nasif evinde cansız bir şekilde bulundu

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Lina Nasif evinde cansız bir şekilde bulundu

80 yaşındaki usta sanatçı Lina Nasif Mersin’de yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

12 Aralık 2021, Pazar 16:23 Son Güncelleme:
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Edebiyat dünyasında şiir, öykü ve romanları ile bilinen Lina Nasif'ten uzun süre haber alamayan yakınları ve arkadaşları, Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki evine gitti. Telefonla yapılan tüm aramalara rağmen Lina Nasif'e ulaşamayan yakınları, bina yöneticisine haber verdi. Bina yöneticisi de durumu polise anlattı. Eve gelen polis ekipleri, çilingir ile içeriye girince Lina Nasif'in cansız bedeni ile karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Lina Nasif'in hayatını kaybettiğini belirledi. Nasif'in cenazesi, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

(DHA)



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