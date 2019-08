ABD basını, Lindsay Lohan ile Prens Selman'ın yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığını yazdı. Bu iddiaların ardından Lindsay Lohan’ın menajeri sadece arkadaş oldukları açıklamasını yaptı. Haberlerin magazin gündemine düşmesinin ardından Lindsay Lohan kimdir?sorusu internette gündem oldu. İşte Lindsay Lohan hakkındaki detaylar…

LINDSAY LOHAN KİMDİR?

Amerikalı oyuncu, model ve pop şarkıcısı, söz yazarı Lindsay Dee Lohan 2 Temmuz 1986 yılında New York’ta doğdu. Kariyerine Henüz üç yaşında çocuk model olarak başlayan Lindsay Lohan 11 yaşında ilk Disney 1998 Parent Trap filmi oldu. 1998'de gösterime giren film iyi bir gişe başarısı sağladı ve Lohan'ın oyunculuğu sinema eleştirmenlerince beğenildi. 2000 ve 2002 yıllarında Life-Size ve Get a Clue adlı iki televizyon filminde rol aldı.

Lohan, 2003 ve 2005 yılları arasında birçok filmin başrollerinde yer aldı. Lindsay'in en son 2005 yılında oynadığı Disney filmi Herbie: Fully Loaded’ın ardından blumia hastalığına yakalandı.

2008 yapımı Ugly Betty adlı televizyon dizisinde oynayan Lindsay Lohan 2009 yılında Robert Rodriguez'in Machete filminde rol aldı.

Hayatı boyunca popüler olmayı başaran ve hayranları tarafından büyük ilgiyle takip edilen Lindsay Lohan çalkantılı yaşamıyla her zaman magazin gündeminde oldu. Hristiyan Katolik bir ailenin kızı olarak doğan ABD'li oyuncu, model ve pop şarkıcısı Lindsay Lohan daha sonra farklı dinsel inanışlara yönelmişti. 2016’da işlediği bir trafik suçu yüzünden 125 saat kamu hizmetinde çalışma cezasına çarptırılan Lindsay Lohan, cezası kapsamında çalıştığı New York'taki okula giderken Kur'an'ın İngilizce çevirisiyle objektiflere yakalanmış ve hakkında "Müslüman oldu" iddiaları ortaya atılmıştı. 2016 yılı Ekim ayında Gaziantep'e gelen ve burada Suriyeli aileleri ziyaret eden Lohan başörtüsü takmış ve objektiflerin önüne geçmişti.

ALBÜMLERİ

2004 Speak

2005 A Little More Personal

2010 Spirit in the Dark

FİLMLERİ

1998 The Parent Trap

2000 Life-Size

2002 Get a Clue

2003 Freaky Friday

2004 Confessions of a Teenage Drama Queen

2004 Mean Girls

2005 Herbie: Fully Loaded

2006 Just My Luck

2006 A Prairie Home Companion

2006 Bobby

2006 The Holiday

2007 Chapter 27

2007 Georgia Rule

2007 I Know Who Killed Me

2009 Labor Pains

2010 Machete

2010 Black Friday

2011 One Night with You

2011 The Dry Gulch Kid