Line Nostalji Geceleri’nin ikincisi geliyor

Bir dönem Beyoğlu’nun ikonik mekanlarından olan Line, nostalji yaşatmaya devam ediyor. 1990’lı yıllarda bir çok ünlünün ilk kez sahne aldığı mekan; müzik ve eğlence sektöründe bir döneme damgasını vurmuştu. Bir çok ünlü ismin ilk sahne performansını sergilediği, ilklerini yaşadığı mekan hala o dönemi yaşayan müdavimlerinin hafızalarında yerini koruyor. Bu unutulmaz mekanın sahibi Kasım Salman’ın tarafından yeniden 90’lar ruhunun yaşatılması amacıyla gerçekleşen Line gecelerinin ikincisi 21 Ocak 2020 tarihinde IF Performance Hall Beşiktaş’ta gerçekleşecek.









Müzikseverlerde şimdiden ilgi uyandıran gecede;

Nev, Tibet Ağırtan, Melis Sökmen, Özge Öztimur, Gökcan Sanlıman, Sarp Sanin, Cem Kılıç, Deniz Yılmaz, Aydok Moralıoğlu, DJ Kerem Eris, Anıl Kaplanoğlu, Elif Bahargöktürk, Berfu Sarıbaz, Zerrin Mete, Melis Dağ, Cornflakes ve bir çok sürpriz konuk sanatçı sahne alacaklar.

Ses getiren organizasyonlarla adından söz ettiren Üç Silahşörler ekibinin moderasyonunu üstlendiği “Nostalji Geceleri” ile Beyoğlu Line sahnesinden geçmiş, sahnenin tozunu belki ilk kez orada koklamış bir çok ünlünün performansı dinleyenleri zamanda yolculuğa çıkaracaklar.

21 Ocak tarihinde unutulmaz bir gece yaşatacak Line Nostalji gecesi için biletler biletix ve kapıdan da temin edilebilecek.