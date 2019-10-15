Linet, 30 bin liraya Kleopatra oldu

Linet “Bu imaj daha önce Madonna, Beyonce gibi dünya starları tarafından kullanıldı.

'Ben en çok Bülent Hanım'ın halini beğenmiştim'

Ama ben en çok Bülent Hanım’ın, Kleopatra halini beğenmiştim” dedi.

Selim Akar’ın danışmanlığında Kleopatra olan Linet’in, makyaj, kostüm ve tahtı 30 bin TL’ye maloldu.

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