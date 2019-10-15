Linet, 30 bin liraya Kleopatra oldu
Linet önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verdi. Şarkıcı sahneye taht üzerinde Kleopatra olarak çıktı
Linet “Bu imaj daha önce Madonna, Beyonce gibi dünya starları tarafından kullanıldı.
'Ben en çok Bülent Hanım'ın halini beğenmiştim'
Ama ben en çok Bülent Hanım’ın, Kleopatra halini beğenmiştim” dedi.
Selim Akar’ın danışmanlığında Kleopatra olan Linet’in, makyaj, kostüm ve tahtı 30 bin TL’ye maloldu.
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