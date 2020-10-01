LinkedIn yeni özelliklerini duyurdu

Platformun en çok öne çıkan güncellemesi Snapchat, Instagram ve Facebook’tan alışkın olunan hikâyeler özelliği.

Buna ek olarak doğrudan mesajlaşmaya video sohbet özelliği ekleyen platform, Zoom, BlueJeans ve Teams gibi görüntülü konuşma uygulamalarını da platforma entegre ediyor.

Teams de aynen Linkedin gibi Microsoft’a ait. 2003’te kurulan Linkedin, 2016’da 26.2 milyar dolar karşılığında Microsoft tarafından satın alınmıştı.

Linkedin’in şu anda 706 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunuyor. Platformun aylık aktif kullanıcısı ise 300 milyonun üzerinde.