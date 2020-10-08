LinkPlus, Diamanti’nin iş ortağı oldu

LinkPlus, San Jose, Kaliforniya merkezli Diamanti BT ürünleri şirketiyle yaptığı iş ortaklığı anlaşması sonrasında, Diamanti çözümlerini katma değerli ürünleri arasına ekleyecek.

LinkPlus Genel Müdürü Cem Borhan anlaşmayı şöyle değerlendirdi: “Diamanti ile çalışmalarımızı iş birliği noktasına getirmekten dolayı son derece mutluyuz. LinkPlus olarak katma değerli distribütör anlayışımızla, son derece beğenilen bir markayla çalışacağız ve tüm markalarımızda olduğu gibi ürün ve çözümlerini geniş kanal ağımız sayesinde tüm Türkiye’ye sunacağız. Ürün portföyümüz, kurumların maliyetlerini ve buluta geçiş teknolojilerin kurulumunu kontrol etmelerini hızlandıran Diamanti ürün portföyüyle farklılaşmasını sürdürecek ve bu iş birliği, Kubernetes’teki uygulamaların geleceği için de ayrıca faydalı olacak.”

Diamanti EMEA Başkan Yardımcısı Erikjan Franssen ise, “LinkPlus ile çalışmalarımızı başlatmaktan son derece memnunuz. LinkPlus’ın yetkinliği ve bölgesel kapsamı, Türkiye ile ilgili hedef ve beklentilerimizle birebir örtüşüyor. Oyun değiştiren platformumuz sadece IO performansını artırmakla kalmıyor, kolaylık, verimlilik ve organizasyonların ihtiyaç duyduğu kurumsal özellikleri de sunuyor. Halihazırda çok sayıda müşterimiz ve potansiyel müşterilerimiz Diamanti’nin gelişmiş Kubernetes platformunun yanı sıra, LinkPlus’ın bölgesel uzmanlığından ve yetkinliğinden de faydalanabilecek” dedi.

Diamanti çözümü, ‘offload’ özellikleri sayesinde, ağda ve depolama birimlerinde yaratılan verileri donanıma aktararak performansı iyileştiriyor. Standart bir şekilde sisteme eklenen donanım performans sunucularını hızlandırırken, hacker saldırılarını önemli ölçüde engelleyerek güvenliğe de katkı sağlıyor. Ayrıca, beklenmeyen bir siber saldırı ya da sistem çökmesi durumunda da veri ulaşılabilirliğini garanti ediyor.





Diamanti’nin uygulaması, kurumların altyapı ayak izini küçültürken durumsal (stateful) uygulamalarına benzersiz bir hız sağlayan 1.000.000 IOPS’lik konteynerlerdeki yazılım uygulamalarını hazırlayıp dağıtmalarını kolaylaştırıyor. Ayrıca, Red Hat’in Kubernetes için konteyner geliştirme aracını ve platformunu azami performans ve ölçeklenebilirlikte, etkin biçimde operasyonel olarak konuşlandırılabilmesini sağlıyor. Bu yenilikçi çözüm ile Kubernetes kullanıcılarına birkaç saat içerisinde bir altyapı sunularak, inovasyonları hızlı gerçekleştirme ve rekabetçi avantajlar elde etme olanağı veriliyor.