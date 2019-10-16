Lionel Messi, Altın Ayakkabı ödülünü 6. kez kazandı Avrupa'da yılın en golcü futbolcusuna verilen Altın Ayakkabı'yı 3. kez üst üste ve toplamda 6. kez Lionel Messi kazandı. Messi ayrıca bir ilke daha imza atarak Altın Ayakkabı'yı 6 farklı sezonda kazanan tarihteki ilk futbolcu oldu.