Lionel Messi, Altın Ayakkabı ödülünü 6. kez kazandı
Avrupa'da yılın en golcü futbolcusuna verilen Altın Ayakkabı'yı 3. kez üst üste ve toplamda 6. kez Lionel Messi kazandı. Messi ayrıca bir ilke daha imza atarak Altın Ayakkabı'yı 6 farklı sezonda kazanan tarihteki ilk futbolcu oldu.
İspanya La Liga ekibi Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Avrupa'da yılın en golcü ismine verilen Altın Ayakkabı ödülünü 6'ncı kez kazandı
Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, Altın Ayakkabı ödülünün bu yılki kazananı oldu. 50 maçta 51 gol atarak Avrupa'nın en golcü oyuncusu olan Messi, gollerinin yanına 22 de asist ekledi.
32 yaşındaki yıldız oyuncu bundan önceki 5 ödüle 2009-2010'da 34 gol, 2011-2012'de 50 gol, 2012-2013'te 46 gol, 2016-2017'de 37 gol, 2017-2018'de 34 gol ve 2018-2019'da 36 gol atarak sahip olmuştu.