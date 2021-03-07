Lionel Messi oy kullandı: Sandıkları terk etmiyor
Barcelona'da başkanlık seçimi gerçekleşiyor. Kulüp üyelerinden olan Lionel Messi de oyunu kullandı ve sandık başında görüntülendi. Messi, ekim ayında istifa eden eski başkan Bartomeu'dan adeta yılmıştı.
07 Mart 2021, Pazar 14:17 Son Güncelleme:
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İspanyol devi Barcelona başkanlık seçimini gerçekleştiriyor. 20 Ekim'de Bartomeu'nun istifasının ardından 3 yeni aday ortaya çıkmıştı. Yeni adaylar Victor Font, Toni Freixa ve Joan Laporta.
En iddialı isim ise bir dönem yine Barca başkanı olan Joan Laporta. Laporta özellikle Messi ile olan yakın ilişkileriyle biliniyor. Lionel Messi de seçimde oyunu kullandı. Oğluyla beraber seçim salonuna gelen Messi, zarfını kutuya attı.
https://twitter.com/FCBarcelona/status/1368515361595875329
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