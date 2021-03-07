Futbol Lionel Messi oy kullandı: Sandıkları terk etmiyor

Lionel Messi oy kullandı: Sandıkları terk etmiyor

Futbol

Lionel Messi oy kullandı: Sandıkları terk etmiyor

Barcelona'da başkanlık seçimi gerçekleşiyor. Kulüp üyelerinden olan Lionel Messi de oyunu kullandı ve sandık başında görüntülendi. Messi, ekim ayında istifa eden eski başkan Bartomeu'dan adeta yılmıştı.

07 Mart 2021, Pazar 14:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İspanyol devi Barcelona başkanlık seçimini gerçekleştiriyor. 20 Ekim'de Bartomeu'nun istifasının ardından 3 yeni aday ortaya çıkmıştı. Yeni adaylar Victor Font, Toni Freixa ve Joan Laporta.

En iddialı isim ise bir dönem yine Barca başkanı olan Joan Laporta. Laporta özellikle Messi ile olan yakın ilişkileriyle biliniyor. Lionel Messi de seçimde oyunu kullandı. Oğluyla beraber seçim salonuna gelen Messi, zarfını kutuya attı.


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Ali Koç'tan itiraf: Denizlispor maçı kanıma dokununca yönetime girdim