Lionel Messi oy kullandı: Sandıkları terk etmiyor

İspanyol devi Barcelona başkanlık seçimini gerçekleştiriyor. 20 Ekim'de Bartomeu'nun istifasının ardından 3 yeni aday ortaya çıkmıştı. Yeni adaylar Victor Font, Toni Freixa ve Joan Laporta.

En iddialı isim ise bir dönem yine Barca başkanı olan Joan Laporta. Laporta özellikle Messi ile olan yakın ilişkileriyle biliniyor. Lionel Messi de seçimde oyunu kullandı. Oğluyla beraber seçim salonuna gelen Messi, zarfını kutuya attı.



