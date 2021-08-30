Lionel Messi PSG formasını ilk kez giydi

PSG'de Messi rüyası Reims deplasmanında gerçek oldu. 2-0 devam eden maçın 66. dakikasında Neymar'ın yerine oyuna dahil olan Leo Messi, maçı şut çekemeden tamamlasa da PSG formasını ilk kez giymiş oldu.

6 dakikalık uzatma süresiyle beraber yarım saat sahada kalan Messi, sık sık faule maruz kaldı.

Futbolseverlerin merakla beklediği Neymar-Messi-Mbappe üçlüsü aynı anda sahada bulunmadı. Pochettino, Messi'yi oyuna alırken Neymar'ı çıkarınca bu hayal sonraki maçlara kaldı.

Pochettino, maç öncesi "Messi hala hazır değil ancak çok çalışıyor. Arkadaşlarına yardımcı olabilmesi için ona bugün biraz süre verebiliriz" demişti.

Maç sonunda ise rakip takım oyuncuları teker teker Messi'nin yanına gelerek el sıkıştı. Reims kalecisi Predrag Rajkovic ise tribündeki oğlunu alarak Messi'den fotoğraf rica etti. Arjantinli, bu isteği geri çevirmedi ve ortaya güzel bir sahne çıktı.