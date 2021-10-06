TMZ'nin haberine göre, Lionel Messi'nin 1995 yılında basılan ve ilk lisansı olan belge, 10 bin dolardan açık artırmaya çıkarıldı. 1987 doğumlu süperstar, futbola başladığı Newell's Old Boys'da oynadıktan sonra Barcelona altyapısına transfer olmuştu.

Gelmiş geçmiş en iyi futbolculardan biri olarak gösterilen Messi'nin çocukluk lisansına, futbolseverlerin ve koleksiyoncuların büyük bir ilgi göstermesi ve lisansın yüksek ücretlere satılması bekleniyor.

Fotoğraf: TMZ