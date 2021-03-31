Liposuction kilo verme yöntemi değildir

"Liposuction kesinlikle kilo verme yöntemi değildir. Bunu baştan söylemek istiyorum" diyen Doç. Dr. Erdem Güven bilinmeyenleri anlattı: Öncelikle bunun kilo verme yöntemi olmadığını kabullenmemiz gerekiyor. Peki liposuction nedir; vücudu “şekillendirme” yöntemidir. Bölgesel yağ birikimlerinin alınmasıyla vücut konturunun düzeltilmesi işlemidir. Liposuction’la vücut ağırlığının maksimum yüzde 5’i alınır. Yani 70 kilo olan bir bireyde, 3.5 kilo yağ almak güvenli sınırlarda kabul edilir. Bu miktarın üzerinde yapılacak liposuction’lar özel merkezlerde, özel ekipler tarafından yalnızca vücudu çok uygun olan kişilere yapılabilir. 15 kilo yağ aldırmak, sağlıklı bir işlem değildir.

Liposuction güvenli bir ameliyat mı? Ben bu ameliyatı yaptırmaktan çok korkuyorum. Acaba liposuction’ın sakatlığa veya ölüme yol açma riski var mı?

Liposuction yaptığımız alan, derinin altındaki yağ dokusudur. Bu yağ dokusunun üzerinde kan damarları vardır. Buradaki yağ hücrelerinden bazılarının damar içine özellikle de toplardamarların içine girerek kalbimize gitmesi ve burada bir tıkaç oluşturması, liposuction’ın en korkulan tarafıdır. Ancak biz bunu engellemek için çeşitli işlemler yapıyoruz. Liposuction tekniklerinde bu güvenilirliği artıran sistemler kullanılıyor.

Liposuction’ın güvenilirliğini artırmak için hangi teknikleri uygulanıyor?

“Islak teknik” uygulaması, liposuction’ın güvenliğini artıran en önemli yöntem. Islak teknikte sıvı enjeksiyon kanülü kullanılıyor. İnce bir çubuk şeklindeki bu kanülün ucunda delikler yer alıyor. Bağlı bulunduğu ayak pedalına bastığımız zaman sıvı geliyor. İstediğimiz alanlardaki yağ dokusunun içine bu sıvıyı vererek buradaki yağ hücrelerinin şişmesini ve bu bölgeden geçen kan damarlarının büzüşmesi sağlanır.

Kan damarları büzüştüğü zaman, yağ partiküllerinin damarın içine girerek “embolizm” dediğimiz komplikasyona yol açmasını engellenmiş oluyor. Bu şekilde ortaya çıkabilecek yan etkiler minimuma inmiş oluyor. Bunun yanında daha ince kanüller de kullanılıyor. Mesela gıdı bölgesinde ince kanüllerle liposuction yapılıyor.

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