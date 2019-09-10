Liposuction neden bu kadar popüler?

Bu yöntem (Klasik Liposuction olarak bilinir), tüm diğer tekniklerin dayandığı altın standart bir liposuction tekniğidir. Lazer Liposuction gibi diğer tekniklerin Tumescent Liposuction yönteminden temelde daha farklı olduğu aslında çok yaygın bir yanılgıdır. Liposuction uygulamasının tüm formları, kılcal kan damarlarını daraltıp işlem sırasındaki kanamayı azaltan ve o bölgenin uyuşmasını sağlayan, serum fizyolojik, lidokain ve epinefrin içeren bir çözeltinin deri altına enjekte edildiği tumescent (şişirme) basamağına sahiptir. Tumescent çözeltisi olmadan uygulanan tüm liposuction uygulamaları çok ağrılı ve tehlikelidir. Bu yüzden tumescent (şişirme) basamağı, hangi teknik kullanılırsa kullanılsın her liposuction uygulamasının ana parçasıdır. Tumescent Liposuction tekniği, diğer tekniklerden farklı olarak sadece tumescent (şişirme) ve aspirasyon (yağı emme) basamağını içerdiğinden, diğer tekniklerden daha kısa sürer, genellikle daha düşük maliyetlidir ve iyileşme daha çabuk gerçekleşir.