Lisa Sheridan kimdir? Filmleri ve dizileri...

Sex and the City dizinde canlandırdığı "Burger" karakteriyle ünlenen Lisa Sheridan New Orleans'taki evinde ölü bulundu. Son olarak CSI Miami dizisinde boy gösteren yıldız oyuncunun ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak. Bu üzücü haber sonrası "Lisa Sheridan kimdir?" sorusu gündem oldu.

LISA SHERIDAN KİMDİR?

5 Ekim 1974'te doğan Lisa Sheridan, Carnegie Mellon Üniversitesi'nde konservartuar eğitimi aldı. Eğitimine Moskova'da devam eden Sheridan, önce Londra'da, ardından da Los Angeles'ta tiyatro oyunculuğu yaptı.

İlk olarak 1998 yılında Legacy adlı diziyle televizyona adım atan oyuncu, 2002'de rol aldığı CSI Miami dizisiyle tanındı. Son olarak Halt and Catch Fire dizisinde iki bölümde oynayan Sheridan; Elsa & Fred (2014), A Magic Christmas (2014), Only God Can (2015), Strange Nature (2018) gibi filmlerde de rol aldı.