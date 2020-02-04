Lisansüstü mezunları iş dünyasında daha avantajlı

133 milyon yeni iş kolu

Teknolojik gelişimin en derin hissedildiği alanların başında iş dünyası geliyor. Dünya Ekonomik Forumu’nun, mesleklerin geleceğine dair 2018’de yayınladığı son rapora göre, 2022 itibarıyla 75 milyon iş otomasyona devroluyor ve 133 milyon yeni iş doğuyor. Yeni doğan iş kollarıyla birlikte ihtiyaçlar ve uzmanlık alanları da hızla değişiyor. Peki, tüm bu değişim sürecinde iş dünyasında tercih edilebilir olmak nasıl mümkün?

İstihdam oranı yüzde 84

OECD ‘Bir Bakışta Eğitim 2019’ raporu gösteriyor ki, yüksek lisans mezunlarının istihdam edilme oranları pek çok ülkede lisans ve buna denk bir dereceyle mezun olanlara göre daha yüksek. Doktora derecesine sahip olanlar ise en yüksek istihdam oranlarına sahip. OECD verileri, Türkiye’de de benzer bir eğilimin olduğunu gösteriyor. Türkiye’de lisans öğretimi görenlerin istihdam edilme oranı yüzde 74, lisansüstü mezunlarının istihdam oranı ise yüzde 84.

Doktoralı öğrenci sayısı az

Türkiye’de lisansüstü öğretim görme oranı da OECD ortalamasına göre oldukça düşük. 25-34 yaş aralığındaki genç yetişkinlerin yüksek lisans yapma oranı OECD ülkelerinde ortalama yüzde 14.3’ken Türkiye’de yüzde 2.6. Doktorada OECD ortalaması yüzde 0.8’ken Türkiye’de ise yüzde 0.2 olduğu görülüyor.

En çok 'İşletme' tercih ediliyor

YÖK istatistiklerine göre, lisansüstü toplam ve yeni öğrenci sayılarında işletme en çok tercih edilen yüksek lisans programı. Graduate Admission Managament Council’ın (GAMC) 2019 Raporu’na göre, yüksek lisans yapmak isteyen adayların yüzde 79’u işletme yüksek lisansı yapmak istiyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Programlar enstitüsü müdürü Doç. Dr. Deniz Kantur, lisansüstü öğretim görmek isteyenler için şu önerileri paylaştı:

● İki amaçla yüksek lisans yapılır: Profesyonel ve akademik gelişim. Hangi alanda yüksek lisans yapacağınız, araştırarak yapılması gereken bir süreç. Karar yolculuğunuza hayattan beklentinizi sorgulayarak başlayabilirsiniz. Ardından da öğretim sürecinden ve çıktılarından beklentiler netleştirilmeli.

● Adaylar, seçmek istedikleri programın yapısını, verilen dersleri ve akademik kadroyu sorgulayabilirler.

● Pek çok online yüksek lisans programı seçeneği sayesinde kampüste derslere katılmadan da yüksek lisans yapmak mümkün. Akademisyenlerle dirsek temasında, günlük koşuşturmanın dışında düşünme, tartışma ve araştırma alanı arayışındaysanız kampüs hayatını düşünebilirsiniz. Ancak iş hayatı ve eğitim arasında seçim yapmak zorundaysanız, online öğrenim metodu daha avantajlı olur.

● Karar verme sürecinde “Hangi alanda ilerlemek istiyorum?”, “Niçin yüksek lisans yapmak istiyorum?” “Mezun olduğumda beklentilerim neler?” gibi soruları kendinize sorun.

● İlgi ve gelişmek istenilen alana uygun bir program tercih edin. Karar verirken benzer deneyimler yaşamış kişilere veya konunun uzmanlarına danışın.



