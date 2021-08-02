MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, lise 1. nakil işlemlerinin sonuçları sabah saatlerine açıklandı. Binlerce öğrenci istediği liseye yerleşirken, birçok öğrenci için de tercih ve nakil süreci devam ediyor. LGS nakil işlemleri internet üzerinden ve ortaokullardan yapılabiliyor. İşte, LGS nakil başvuru tarihleri ile LGS tercih ve nakil işlemlerine dair merak edilen detaylar…

LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın LGS 2021 tercih sonuçlarının açıklamasının ardından 1. Nakil başvuru işlemleri de resmen başlamış oldu. LGS tercihlerini yaptıktan sonra herhangi bir liseye yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, tercih ve nakil işlemlerini Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihler içerisinde gerçekleştirebilecekler.

LGS nakil işlemleri, öğrenci ve velileri tarafından internet üzerinden ya da herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüklerinde yapılabilecek.

İnternet üzerinden yapılan tercih işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın "https://eokul.meb.gov.tr" "http://www.meb.gov.tr" ya da internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak.

Tercih işlemini ortaokullarda tamamlayan öğrencilerin, yaptıkları tercihleri ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatması gerekiyor.

2. NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvuruları 26-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında alınmıştı. Birinci dönem nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklandı. İkinci nakil dönemi başvuruları ise 2-6 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Bu başvuruların sonuçları da 9 Ağustos tarihinde açıklanacak.