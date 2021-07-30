Yaz tatilinin başından bu yana devam eden LGS 2021 sürecinde sona gelindi. İlk yerleştirme sonuçları açıklandı ve binlerce öğrenci hangi liseye gideceğini öğrendi. Peki, Lise kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? 2021 LGS lise kayıt ve nakil tarihleri belli oldu mu?

2021 LİSE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

05-16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen 2021 LGS tercihlerinin sonuçları açıklandı. Binlerce öğrenci tercih ettiği liseye yerleşirken, herhangi bir liseye yerleşemeyen veya yerleştiği liseyi değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil süreci devam ediyor.

Lise kayıt ve nakil tarihleri ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer aldı. Kılavuzda yer alan bilgilere göre,

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleşecek.

2021 LİSE KAYITLARI NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

2021 LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla liselere kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ve velileri için yeni bir süreç başladı. Liselere kayıtların nereden ve nasıl yapılacağına ilişkin araştırmalar devam ederken, açık liseler ile mülakat ve yetenek sınavıyla öğrenci alan okullar hariç olmak üzere 2021 LGS 1. Yerleştirme işlemleri sonucunda tercih yapıp bir okula yerleşen öğrencilerin okullara kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacak.