Lise nakil başvuru tarihleri, herhangi bir sebepten dolayı eğitimini başka lisede almak isteyen öğrenciler tarafından aranıyor. Lise 1. Nakillerin ne zaman yapılacağına dair açıklama Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelmiş ve nakil başvuru tarihleri ilan edilmişti. Peki, lise nakil başvuruları ne zaman başlıyor…

LİSE 1. NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK, BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan bilgilere göre, nakil takvimi şu şekilde işleyecek;

26-30 Temmuz 2021: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

02 Ağustos 2021: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

02-06 Ağustos 2021: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması:

09 Ağustos 2021: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

Öğrenciler, her dönemde yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en çok 3, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en çok 3 ve pansiyonlu okullar için de en çok 3 okul tercihinde bulunabilecek.

Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okulları tercih eden ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme mecburiyeti olmayacak. Fakat, tercihlerine yerleşememiş olan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk iki okulu kayıt alanından seçmek koşuluyla en fazla üç okul tercihi yapabilecek.

Tercihlerde aynı okul türünden en çok iki okul tercih edilebilecek.