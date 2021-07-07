Lise nakil başvuru tarihleri: Lise 1. nakiller ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlıyor?
Lise nakil başvurularını bekleyen öğrenci ve veliler, MEB’den gelecek açıklamayı bekliyordu. LGS kapsamında yapılan tercihlerin son bulmasının ardından lise 1. nakillerin başvuruları alınmaya başlayacak. İşte, MEB 2021-2022 lise nakil takvimi…
07 Temmuz 2021, Çarşamba 09:26 Son Güncelleme:
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Lise nakil başvuru tarihleri, herhangi bir sebepten dolayı eğitimini başka lisede almak isteyen öğrenciler tarafından aranıyor. Lise 1. Nakillerin ne zaman yapılacağına dair açıklama Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelmiş ve nakil başvuru tarihleri ilan edilmişti. Peki, lise nakil başvuruları ne zaman başlıyor…
LİSE 1. NAKİLLER NE ZAMAN YAPILACAK, BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan bilgilere göre, nakil takvimi şu şekilde işleyecek;
- 26-30 Temmuz 2021: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması
- 02 Ağustos 2021: Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı
- 02-06 Ağustos 2021: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması:
- 09 Ağustos 2021: Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı
Öğrenciler, her dönemde yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en çok 3, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en çok 3 ve pansiyonlu okullar için de en çok 3 okul tercihinde bulunabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okulları tercih eden ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme mecburiyeti olmayacak. Fakat, tercihlerine yerleşememiş olan öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk iki okulu kayıt alanından seçmek koşuluyla en fazla üç okul tercihi yapabilecek.
Tercihlerde aynı okul türünden en çok iki okul tercih edilebilecek.