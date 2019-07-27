Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) internet adresinden duyuruldu. İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam ediyor. Peki, Lise nakil işlemleri ne zaman başlıyor? İşte Güncel LGS nakil tercih kılavuzu…

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçlarına göre, liselerin boş kontenjanları ve taban puanları "e-okul.meb.gov.tr" üzerinden yayınlanmıştı.

LİSE NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam ediyor.

Bu kapsamda 29 Temmuz Pazartesi günü başlayacak yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi 2 Ağustos’ta sona erecek. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

MEB, LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZUNU GÜNCELLEDİ

MEB tarafından geçen ay yayımlanan "2019 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" güncellendi.

GÜNCEL LGS NAKİL KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan güncelleme kapsamında öğrenciler, lise diploması alma imkanının tanındığı mesleki eğitim merkezlerini, yerleştirmeye esas birinci nakil döneminde de tercih edebilecek.

Buna göre, bu ay yapılan yasal düzenlemeyle mesleki eğitim merkezlerinde okuyan öğrencilere lise diploması alma imkanının sağlanması sebebiyle, 29 Temmuz'da başlayacak yerleştirmeye esas birinci nakil döneminde bu merkezler tercih edilebilecek.

Daha önce öğrenciler, istemeleri halinde mesleki eğitim merkezlerini, yerleştirme esas ikinci nakil döneminde tercih edebiliyordu.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİ

Haftada bir gün okulda, diğer günler ise işletmelerde eğitim alan mesleki eğitim merkezi öğrencilerinden, 11. sınıfta başarılı olanlar kalfalık, 12. sınıf sonunda başarılı olanlar da ustalık belgesi alıyordu. Öğrencilerin lise diploması alabilmesi için açık öğretim kurumlarına kayıt yaptırarak fark derslerini vermeleri gerekiyordu.

MEB, öğrencilerin mesleki eğitim merkezlerini tercih etmelerinin önünde büyük engel oluşturan bu durumu çözmek için bu ay gerekli düzenlemeleri yaptı. Böylece mesleki eğitim merkezlerine kayıt yapan öğrencilere, fark derslerini bu merkezlerde yüz yüze eğitim yoluyla tamamlayarak, lise diploması alma imkanı tanındı.

Düzenleme ile mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenci sayısının artırılması ve sanayinin nitelikli usta ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.



