Lise nakil sonuçları açıklandı! İşte LGS yerleştirme sonuçları...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi tercihleri sonuçları açıklandı. LGS yerleştirme sonuçlarında. İnternette veliler ve öğrenciler LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? LGS 2. nakil dönemi ne zaman başlıyor? sorularını merak ediyor. İşte lise nakil sonuçları ve süreci ile ilgili bilgiler…

MEB tarafından LGS kapsamında bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için iki dönemde yapılacak nakil yerleştirme sürecinin ilkinin sonuçları açıklandı.

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İKİNCİ NAKİL TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos’ta yapılacak. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos’ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak. Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül’de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.



