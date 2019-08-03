Liselere yerleştirmede birinci nakil dönemi için dün son gündü. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi tercihlerinin ardından adaylar LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS 2. nakil dönemi ne zaman başlıyor? Soruları aratılıyor. İşte lise nakil sonuçları ve süreci ile ilgili bilgiler…

MEB tarafından liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için iki dönemde yapılacak nakil yerleştirme sürecinin ilki sona erdi. Adaylar LGS birinci nakil tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı.

LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas nakil döneminde herhangi bir tercihine yerleşen öğrenci önceki yerleştiği okul hakkından vazgeçmiş sayılacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağustos’ta açıklanacak.

İKİNCİ NAKİL TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos’ta yapılacak. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos’ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak. Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül’de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.