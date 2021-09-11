Lise öğrencilerine aşı yapılmaya başlandı

Kaymakam Tekin Erdemir, ilçe genelinde 17 aşı noktası ve 30 mobil aşı ekibiyle 90 sağlık personelinin aralıksız çalışma yürüttüğünü söyledi. Eğitim ve öğretimin aksamaması için okullarda da aşı uygulamasına başlandığını ifade eden Erdemir, şöyle konuştu: "Sağlık müdürlüğü, hastane, aile hekimlikleri ve aşı çadırlarında Kovid-19 aşı uygulamaları aralıksız devam ediyor. Aynı zamanda mobil aşı ekipleri tarafından köylerde, yaylalarda ve uzak yerlerde olan vatandaşlara da ulaşılarak aşılama yapılıyor. Vatandaşlarımız sağ olsunlar bu konuda çok duyarlılar ve tedbirlere uyuyorlar.

Şu ana kadar toplam 88 bin 895 aşı yapıldı. Eğitim öğretimin aksamaması için liselerde de aşı çalışmalarına başlandı. Okullarda görevli sağlık ekiplerimiz gönüllü olarak aşı yaptırmak isteyen öğrencilerimizin velilerinden onay alarak aşı uygulama çalışması yürütüyor." Aşı uygulamasının yapıldığı Tatvan Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi Müdürü İzzet Oruk ise okulda aşı çalışmalarının gönüllülük esasıyla yapıldığını anlatarak, "Aşı olmak isteyen öğrencilerimiz, velilerinin onayı alınarak aşı uygulamasına katıldı.

Uzun süredir salgın dolayısıyla eğitim aksadı. İnşallah insanlar biraz daha duyarlı olur ve aşılarını yaptırırlarsa, eğitimi hiç sekteye uğratmadan hiç ara vermeden, çocuklarımız eğitimden uzak kalmadan, eğitim öğretime devam etmiş oluruz." dedi.

Hemşire Elif İpek Karaca da ailelerin onayıyla lise öğrencilerini aşılamaya başladıklarını anlatarak, "Ailelerimiz mümkünse 15 yaş üstü çocuklarına e-devlet üzerinden çocuklarım kısmını tıklayarak aşı talebi oluştursunlar. Şu an okullarımızda katılım gayet iyi ve çocuklarımız aşı olmak istiyorlar. Ailelerimiz de bu konuda bize yardımcı oluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

AA