Lise öğrencilerine çift diploma

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate- IB) merkezi İsviçre’nin Cenevre şehrinde bulunan Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun (International Baccalaureate Organization - IBO) dünyanın birçok ülkesinde uyguladığı bir diploma programı. Bu sistem; İlk Yıllar Programı, Orta Yıllar Programı ve IB Diploma Programı (DP) olmak üzere üç farklı gruptan oluşuyor. Uluslararası Bakalorya Diploma Programı (IBDP) lise 11 ve 12’nci sınıfları kapsıyor.

Uluslararası Geçerlilik

IBDP, geniş kapsamlı, üniversite öncesi iki yıllık bir program. Bu programı seçen lise öğrencileri, bitirme sınavları sonunda uluslararası geçerliliği olan IB diploması alıyor. IBDP, sadece yurtdışında yükseköğrenim görmek isteyen öğrencilerin seçeceği bir program değil. Türkiye’deki üniversiteler için de önemli bir araç olarak tercih ediliyor. Türkiye’deki bütün IB okulları, bu programı ek bir program olarak okutuyor. Hem lise hem de IB diplomasına sahip olan öğrenciler, yükseköğrenim için üniversite giriş sınavına girmek zorunda. Türkiye’deki üniversite giriş sınavlarında lise diploması sonuçları dikkate alınıyor.

Geniş kapsamlı program

İki yıl süren sosyal bilimler, uygulamalı bilimler, seçmeli dersler ve dil eğitimini kapsayan IB öğrencilere teorik birikimin yanı sıra pratik yapma imkanı da sağlıyor. İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca dillerinden birinin o dilin edebiyatı ile birlikte öğretildiği bu sistemde, dil derslerinin dışında coğrafyadan tarihe, felsefeden matematik, biyoloji ve kimya gibi sayısal derslere kadar oldukça geniş bir perspektifte eğitim veriliyor.

51 okulda uygulanıyor

IB Diploma programı ilk kez Türkiye’de 1994 yılında Koç Lisesi tarafından uygulandı. Bu diploma programı daha çok aralarında uluslararası okulların da yer aldığı özel okullar tarafından uygulanıyor. Türkiye’de 47’si özel 4’ü de devlet lisesi olmak üzere toplam 51 okul IB Diploma Programı’nı uyguluyor.

Programın avantajları

Milli Eğitim Bakanlığı diploması yanında uluslararası bir diploma imkanı var. Öğrenciler programdan çift diploma ile mezun oluyor.

● Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun verdiği IB diploması dünya genelinde pek çok üniversite tarafından tanınıyor.

● Türkiye’deki birçok vakıf üniversitesi IB mezunlarına aldıkları puanlara göre yüzde 100’ e varan burs ve yatay geçiş imkanı sağlıyor.

● IB diploması olan öğrenci yurtdışı üniversitelere kabullerde öncelik alabiliyor, bazı derslerden muaf oluyor ve yıl atlama şansı yakalayabiliyor.

● Öğrenciye zamanı en iyi şekilde kullanması ve en uygun yöntemlerle çalışması öğretiliyor.

● Öğrencinin düz yazı, makale ve denemeler yazarak yazma yeteneğinin gelişmesi sağlanıyor.

IB diploma programı'na sahip liseler

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun sitesinde yer alan listeye göre, Türkiye’de IB Diploma Programı’na sahip okullar şöyle:

Özel liseler

1) ABC Okulları (Ankara)

2) Aka Koleji (İstanbul)

3) ALEV Okulları ( İstanbul)

4) ALKEV Okulları (İstanbul)

5) Alman Büyükelçiliği Özel Alman Lisesi (Ankara)

6) Arı Anadolu Lisesi (Ankara)

7) Bilkent Laboratuvar Uluslararası Okul (Ankara )

8) Bilkent Erzurum Laboratuvar Okulları (Erzurum)

9) Bodrum Marmara Koleji (Muğla)

10) British International School (İstanbul)

11) Çakır Okulları (Bursa)

12) Enka Okulları ( İstanbul)

13) Edirne Beykent Koleji ( Edirne)

14) Eyüboğlu Koleji( İstanbul)

15) FMV Erenköy Işık Lisesi ( İstanbul)

16) FMV Özel Ayazağa Işık Lisesi ( İstanbul)

17) Gazi Üniversitesi Vakfı Anadolu Lisesi (Ankara)

18) GKV Cemil Alevli Koleji (Gaziantep)

19) Gökkuşağı Koleji (İstanbul)

20) Işıkkent Anadolu Lisesi (İzmir)

21) İELEV Lisesi (İstanbul)

22) İstanbul International Community School (İstanbul)

23) İstanbul Beykent Okulları (İstanbul)

24) İstek Acıbadem Lisesi ( İstanbul)

25) İTÜ Geliştirme Vakfı Özel Ekrem Elginkan Lisesi (İstanbul)

26) İzmir Amerikan Koleji (İzmir)

27) Kocaeli Bahçeşehir Anadolu Lisesi ( Kocaeli)

28) Koç Lisesi (İstanbul)

29) Kültür 2000 Koleji (İstanbul )

30) Marmara Eğitim Kurumları (İstanbul)

31) MEF Okulları (İstanbul)

32) Nesibe Aydın Okulları (Ankara)

33) NUN Okulları (İstanbul)

34) Özel Acarkent Doğa Lisesi (İstanbul)

35) Özel Bilkent Lisesi (Ankara)

36) SEV Amerikan Koleji (İstanbul)

37) Tarsus Amerikan Koleji (Tarsus-Mersin)

38) TED Ankara Koleji (Ankara)

39) TED Bursa Koleji (Mudanya)

40) Terakki Vakfı Okulları Özel Şişli Terakki Lisesi (İstanbul )

41) Terakki Vakfı Okulları Şişli Terakki Tepeören Lisesi (İstanbul)

42) TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi (Gebze-Kocaeli )

43) Üsküdar Amerikan Koleji (İstanbul )

44) Yeni Yol Okulları (Eskişehir)

45) Yüce Okulları (Ankara)

46) Zafer Koleji (Ankara)

47) Jale Tezer Eğitim Kurumları (Ankara)

Devlet liseleri

1) Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi

(İstanbul)

2) Prof. Dr. Mümtaz Turhan

Sosyal Bilimler Lisesi (İstanbul)

3) Türk Telekom

Sosyal Bilimler Lisesi

(Ankara)

4) Vefa Lisesi (İstanbul)

Sevim Büyüktaş Demir