Lise öğrencilerinin tercihi Kanada

Koronavirüs salgını pek çok alanda olduğu gibi yurtdışı eğitimde de etkilerini gösterdi. Salgının başladığı ilk aylarda ülkelerin sınırlarını kapatması, öğrenci değişim programlarında ve okulların öğrenci kabullerinde aksamalara neden olmuştu. Eylül 2000 itibarıyla başvurular yeniden başlamıştı. 2021-2022 eğitim öğretim yılında yurtdışında okumak isteyen öğrencilerin seçmeleri ise salgın tedbirleri kapsamında nisan ayına kadar devam edecek.

Eğitim ve sağlık güvencesi

Uluslararası Lise Öğrenci Değişim Programı WCEP’in Türkiye Genel Müdürü Volkan Cerrahoğlu, salgın sürecinde lise öğrencilerinin tercihini Kanada’dan yana kullandığını söyledi. Kanada’nın salgın döneminde, uzaktan eğitim altyapısı sayesinde başarılı çalışmalar yürüttüğünü belirten Volkan Cerrahoğlu, “Kanada, Türkiye’deki öğrenciler için gerek sağlıkları gerekse eğitimlerinin devamlılığı noktasında güvence veriyor” diye konuştu.

Salgında yeni uygulamalar

Volkan Cerrahoğlu, Kanada’da salgın şartları doğrultusunda başlayan yeni uygulamalar hakkında da bilgi verdi:

“Hasta sayılarının az olduğu bölgelerde yüz yüze eğitim yapılıyor. Hasta sayılarının yüksek olduğu bölgelerde ise hibrit ve alternatif eğitim modelleri uygulanıyor. Yalnızca COVID-19 hazırlık planını devlete onaylatmış olan eğitim kurumları yurtdışından öğrenci kabul ediyor. Öğrenci seçmeleri yüz yüze ya da online yapılabiliyor.”

Öğrenci kabulü için şartlar