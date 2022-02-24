Türkiye Lise öğrencisi Yağmur için arama çalışmalarına ara verildi

Lise öğrencisi Yağmur için arama çalışmalarına ara verildi

Türkiye

Lise öğrencisi Yağmur için arama çalışmalarına ara verildi

Muş’ta üç gün önce Karasu Nehri’ne düşen Yağmur Özkan için ekipler tarafından yürütülen arama çalışmalarına olumsuz hava şartları nedeniyle yeniden ara verildi.

24 Şubat 2022, Perşembe 20:35 Son Güncelleme:
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Muş İMKB Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan için sabah saatlerinde başlatılan kıyı, su altı ve su yüzeyinde arama çalışmaları üçüncü gününde de sonuç vermedi.

Bitlis, Elazığ, Adıyaman, Van Emniyet Müdürlüğünde görevli 23 kurbağa adam ile Muş ve Van'daki AFAD arama kurtarma ekipleri ile polis, UMKE, AFAD ve sağlık ekiplerinin destek verdiği arama çalışması yarına bırakıldı.

22 Şubat 2022 günü akşam 21.30 sıralarında Karasu Nehri’ne düşen Özkan için ekiplerin yarın sabah saatlerinde yeniden arama çalışmalarına başlayacağı öğrenildi.

MUŞ (İHA)

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